Israel amenaça de no acollir Eurovisió si no es pot celebrar a Jerusalem

n La ministra israeliana de Cultura, Miri Reguev, ha assegurat que Eurovisió s'ha de celebrar a Jerusalem i, si no, el seu país no l'organitzarà. La representant del Govern d'Israel ha fet aquestes declaracions en resposta a les amenaces rebudes per part d'alguns països de boicotejar l'esdeveniment si se celebra en aquesta ciutat, reclamada també pel poble palestí com la seva capital. Israel ha d'organitzar la pròxima edició del festival, després que el mes de maig la seva representant, Netta Barzilai, guanyés a Lisboa amb la seva interpretació del tema Toy.