El «Quatre gats» de Ricard Ustrell arriba aquesta nit a TV3

n TV3 estrena aquesta nit Quatre gats, un programa de tres capítols de 50 minuts que combina entrevista i reportatge i que s'emetrà en tres diumenges successius: el de l'estrena, el 17 i el 24, a les 22.35 h. A Quatre gats, Ricard Ustrell conversarà amb tres expresidents: Alex Salmond (Escòcia), Manuel Valls (França) i Pepe Mújica (Uruguai). Cada entrevista es complementa amb intervencions de persones properes al protagonista. Hi apareixeran, per exemple, els periodistes Enric Gonzàlez, John Carlin i Alfonso Lessa; la dibuixant Roser Capdevila i l'escriptor i activista polític britànic Owen Jones.

El format va néixer com un espai radiofònic de Catalunya Ràdio que, al 2013, es va començar a emetre els festius intersetmanals, i poc després ja es va incorporar com una secció setmanal d' El suplement, on s'emet actualment. El 2016 va ser guardonat amb el Premi Ràdio Associació de Catalunya en la categoria d'innovació. Ara, aquest espai fa el salt a la televisió. D'aquesta manera, amb aquests tres programes especials, tindrà una versió radiofònica, que s'emetrà diumenge al matí a Catalunya Ràdio, i la televisiva, que es podrà veure diumenge a la nit a TV3. Aquest programa d'entrevistes, que s'han fet en espais escollits pel convidat, permet sortir del plató i conèixer el personatge en un context diferent, en què pot comentar el que veu o passa a mesura que avança l'entrevista. El format és una entrevista en profunditat que repassa la trajectòria professional i personal del protagonista de cada programa, amb l'ajuda de gent propera.

L'exprimer ministre escocès Alex Salmond serà el protagonista del primer lliurament del format. Ricard Ustrell viatjarà fins a l'hotel on s'allotja a Londres. En una conversa de més de dues hores parla dels seus inicis en la política, del referèndum escocès del 2014, de la seva relació actual amb James Cameron i de l'actualitat catalana.

Ajudaran a entendre el personatge el periodista John Carlin, amb qui Ustrell visitarà la casa de Handel&Henrix; l'activista polític Owen Jones, amb qui recorreran els carrers de Westimnster; l'escriptora Elena Moya, que li mostrarà el districte financer de Londres, i dos escocesos amb opinions oposades: la documentalista de la BBC jubilada Margaret, i el capellà jubilat John Angus McDonald, a qui Ustrell visitarà a casa seva.