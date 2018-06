FX anuncia la renovació per a una tercera temporada de la sèrie «Atlanta»

n El canal FX ha anunciat la renovació, per a una tercera temporada, de la sèrie Atlanta. La comèdia dramàtica protagonitzada per Donald Glover narra la vida de dos cosins que treballen en l'escena musical de la capital de l'estat de Geòrgia en un intent per millorar les seves vides i la de les seves famílies. En la seva curta trajectòria, la sèrie ja ha aconseguit dos Emmys, dos Globus d'Or i un premi Peabody. A més d'aquests premis, la ficció també manté unes audiències envejables. Ara queda per resoldre el dubte sobre quan arribaran els nous episodis, tenint en compte que entre la primera i la segona temporada van passar gairebé dos anys.