Maggie Civantos tornarà a la presó de la sèrie «Vis a vis» en la quarta temporada

n L'actriu Maggie Civantos tornarà a la presó de Cruz del Norte per donar vida a Macarena Ferreiro, en la quarta temporada de Vis a Vis. Així ho ha confirmat la productora Globomedia, del grup Mediapro. La intèrpret, que només ha participat en dos dels episodis de la tercera temporada, s'incorporarà d'aquí unes setmanes al rodatge dels nous episodis, que arribaran a Fox a partir de l'any vinent. La sèrie produïda per Globomedia i Fox Networks Group va finalitzar ahir la seva tercera temporada com una les sèries espanyoles més vistes de la televisió de pagament, amb una audiència de més de dos milions i mig d'espectadors.