La Clínica Universitària crea una unitat per a corredors amateurs i professionals

Córrer està de moda, però fer-ho sense un assessorament especialitzat pot provocar que la pràctica d'aquest esport derivi en algun tipus de molèstia o lesió. Amb l'objectiu d'ajudar tant corredors professionals com amateurs a prevenir lesions o a resoldre les ja existents, la Clínica Universitària de la Fundació Universitària del Bages (FUB) ha posat en marxa la Unitat Salut i Esport, que integra un equip de professionals multidisciplinari, amb fisioterapeutes i podòlegs especialitzats en la pràctica esportiva, un psicòleg i una dietista nutricionista. El treball conjunt n'és el punt fort.

Un dels principals serveis que ofereix la Unitat Salut i Esport és la possibilitat de realitzar una exploració biomecànica conjunta entre un fisioterapeuta i un podòleg. Segons Xavier Ruiz, coordinador del Servei de Podologia de la Clínica Universitària i podòleg de la nova unitat, «les dues visions, la del fisioterapeuta i la del podòleg, trobades i coordinades, donen un valor afegit a l'exploració». La revisió conjunta inclou, entre d'altres, una anàlisi de les pressions del peu i una altra de la carrera a partir d'un sistema de gravació en vídeo d'alta velocitat. Posteriorment a l'exploració, i un cop se'n tenen els resultats, es fa un assessorament sobre el calçat esportiu perquè sigui el més adient a cada persona i si es dóna el cas que s'hagi trobat alguna alteració o disfunció de la tècnica de carrera, s'aconsella l'usuari sobre com reeducar-la per evitar lesions.



Quan es va decidir posar en marxa la unitat es va fer pensant «en persones de mitjana edat que s'inicien o que fa un temps que han començar a córrer i que tenen interès a conèixer el seu estat físic, bé perquè tenen algun tipus de lesió o dolència o bé simplement per conèixer si poden prevenir algun tipus de lesió», explica Ruiz. De tota manera, el servei està obert a qualsevol persona, «encara que tingui un nivell més alt en la pràctica esportiva, com professionals o semiprofessionals». La fisioterapeuta de la unitat, Olga Borao, explica que «volem ajudar tota persona que ja estigui corrent habitualment i que senti alguna molèstia que afecti la seva activitat esportiva i aquells corredors habituals que creguin que coneixent millor la seva biomecànica, poden millorar el rendiment o prevenir lesions».



El valor de prevenir



Un pacient tipus del servei seria, per exemple, una persona amb molèsties a la zona lumbar, sense cap lesió que pugui explicar el dolor que sent quan està corrent. Borao fa notar que «l'exploració biomecànica completa permet determinar, en aquest cas, si es tracta d'una manca de funcionalitat, d'una descoordinació muscular o d'una manca de correcció del gest, que si no es resol, pot acabar derivant en una lesió més important, a la llarga». Un altre exemple podria ser el d'una persona que s'inicia en la pràctica del running i que pateix de dolor a la cara anterior de la tíbia. En aquest cas, l'exploració permet detectar si el dolor el causa una alteració biomecànica o de tècnica de carrera que provoca una sobrecàrrega òssia o muscular de la tíbia. Si fos així, es podrien fer recomanacions concretes del tipus de calçat més adequat per evitar el dolor i dels tractaments de fisioteràpia i podologia (suports plantars) a seguir per corregir l'alteració.



Nutrició i psicologia



A banda de les exploracions biomecàniques amb experts en podologia i fisioteràpia, la nova unitat té en compte altres elements que influeixen en el rendiment esportiu. Per aquest motiu, inclou també assessorament dietètic i nutricional i suport psicològic. El primer va a càrrec de la nutricionista i dietista de la Clínica Universitària, Georgina Bermúdez. Segons Bermúdez, la nutrició és un dels aspectes més importants que ha de tenir en compte un esportista. Una bona planificació alimentària adequada i adaptada a la pràctica de l'esport «permet obtenir bons resultats en el rendiment». A més, segons aquesta experta, no és el mateix l'alimentació d'un esportista amateur que la d'un professional i per això cal «adequar-la a les característiques personals de cadascú. Un professional dedica més hores a l'activitat física i té una despesa energètica més elevada que un esportista amateur, però en els dos casos cal que la base alimentària sigui equilibrada en funció de l'esforç que hagin de realitzar».



El psicòleg Miguel Pérez ofereix assessorament psicològic. Explica que la psicologia «ajuda a millorar l'autoestima de l'esportista i li aporta estratègies per millorar aspectes com l'autoconfiança i la concentració». En el cas dels amateurs, diu, «no és tan habitual que recorrin a l'ajuda psicològica, tot i que aquesta pot servir per resoldre problemes de caire més personal que poden acabar repercutint en el rendiment esportiu»



Tornar a córrer sense dolor



Carles Peig és un usuari de la unitat. Ha practicat atletisme durant «gairebé tota la vida, fa 40 anys que estic federat», però feia 15 anys que tenia problemes i sentia dolor quan corria. Quan ja estava a punt de desistir i deixar de córrer algú li va recomanar el Servei de Podologia de la Clínica Universitària i quan s'hi va adreçar el van derivar a la nova unitat. «Era el meu darrer intent de fer alguna cosa per poder continuar corrent sense dolor», explica. I va funcionar. Segons diu, «des que em van fer la revisió i el diagnòstic fins a l'actualitat he passat de només poder córrer 10 minuts seguits a córrer una hora seguida tres cops per setmana. Estic molt content».



Peig es va sotmetre a una revisió biomecànica completa que va determinar que no hi havia cap lesió. No obstant això, per resoldre el seu problema se li van fer unes plantilles personalitzades i aconsellar uns estiraments concrets.



Unitats especialitzades



La Unitat de Salut i Esport és la tercera de les unitats especialitzades que ha posat en marxa la Clínica Universitària. Se suma a la Unitat de Cirurgia Podològica, formada per quatre podòlegs cirurgians i un metge anestesista, i a la Unitat de Veu, formada per un equip multidisciplinari i especialitzat en veu (otorinolaringòleg, logopedes i fisioterapeuta) per atendre persones que fan un ús intensiu de la veu parlada i cantada, per fer prevenció i per tractar lesions.