UManresa exposa il·lustracions d'El Roto en la mostra titulada 'Escombros'

El vestíbul de l'edifici principal d'UManresa-FUB acull fins al dia 22 de desembre l'exposició titulada 'Escombros'. L'exposició conté un conjunt d'il·lustracions del dibuixant Andrés Rábago, més conegut com El Roto. El recull inclou vinyetes publicades en premsa en els darrers anys sobre temes econòmics, ecològics i bèl·lics. La intenció del recull és mostrar què ha quedat després de la crisi que ha afectat l'estat espanyol i la seva societat.

Andrés Rábago (Madrid, 1947) ha col·laborat amb mitjans de comunicació i publicacions com 'Hermano Lobo', 'La Codorniz', 'Triunfo', 'Madriz', 'Diario16', 'El Independiente' i 'El País'. El Roto no es considera un humorista en el sentit clàssic. Les seves vinyetes no fan riure, però són missatges sense prejudicis, directes i carregats de sàtira i ironia. A través dels seus dibuixos, i sense cap voluntat de neutralitat, aquest dibuixant fa denúncies públiques que acusen els culpables de cada situació.

L'exposició forma part del programa d'activitats 'Fem territori' que impulsa la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Abans d'arribar a Manresa, la mostra ja s'ha exposat a Vic i a Granollers.