Julio Alberto explica la seva història a més de 100 alumnes de batxillerat a UManresa

Julio Alberto, exjugador del F.C. Barcelona, ha explicat el seu relat vital davant de més de 100 alumnes de batxillerat de les escoles Joviat, Berga, Cal Gravat i Vic, que han assistit a la conferència que ha ofert a UManresa en el marc del cicle de xerrades que organitza el Grup de Professors d'Economia al Batxillerat de la Catalunya Central. Els joves han seguit amb atenció la història de Julio Alberto, que a banda d'explicar la seva dura infantesa, els seus èxits com a futbolista i la seva caiguda i posterior recuperació de l'addicció a les drogues, els ha recomanat que aprenguin a valorar el que tenen 'avui aquí'.

Julio Alberto era el més gran de set germans. Amb un pare maltractador, als sis anys el van separar de la seva mare i els seus germans i el van ingressar en un orfenat, on va patir abusos per part del director. La seva voluntat de sortir-se'n i de retrobar la seva família va ser el que va portar-lo a voler ser futbolista, tot i que no va començar a jugar fins als 14 anys, quan es va presentar a unes proves a l'Atlético de Madrid. Posteriorment va passar pel Barça, on va aconseguir els seus grans èxits com a futbolista. En aquell període va aprofitar per estudiar la carrera d'arquitectura. Va ser quan es va retirar que va caure en el món de les drogues, arribant a patir dos comes, tres sobredosis i diversos intents de suïcidi. 'Els diners, la fama, el poder i la glòria et fan trontollar i a mi em van fer oblidar que havia de tornar a dinar a casa', ha explicat.

Segons l'exfutbolista, 'la pitjor decisió que he pres en la meva vida ha estat tastar les drogues i la millor decidir entrar en un programa de rehabilitació'. Des de llavors, a més d'estudiar diferents màsters per actualitzar-se professionalment i dedicar-se al màrqueting i a la direcció de la gestió esportiva, col·labora en programes de prevenció de consum de drogues i de cooperació internacional.