'Tres coses que pots fer abans que s'acabi l'any per minimitzar l'Impost de la Renda'

L'impost de la renda de les persones físiques grava els rendiments obtinguts en el període que va entre l'u de gener i el trenta-u de desembre de cada any. Així doncs, encara som a temps a fer quelcom aquests darrers dies del 2016 per tal de minimitzar el pagament d'aquest tribut que farem efectiu al juny del 2017.

Cal dir d'entrada, que ben poques coses han canviat respecte del passat exercici. Per tant, les fórmules per obtenir avantatges fiscals acabaran sent les habituals de cada any. Passem a repassar-ne tres de les més significatives, amb un denominador comú: per poder reduir l'impost cal tenir un cert estalvi disponible abans no acabi l'any.

Tot aquell contribuent que va adquirir el seu habitatge habitual abans de l'any 2013 pot aplicar la deducció per aquest fet, consistent majoritàriament en el 15% sobre les quantitats satisfetes durant l'any per la hipoteca, amb una base màxima de 9.040 euros per contribuent i any. Per consegüent, si disposem d'uns estalvis pot resultar molt interessant fer una amortització extra d'hipoteca, ja que per una banda reduirem la càrrega financera futura d'aquesta i per l'altra aconseguirem augmentar la deducció en renda. Cal dir que les aportacions per sobre de l'esmentada xifra no gaudeixen de cap avantatge fiscal i des d'aquest punt de vista convindria no passar d'aquesta quantitat.

També cal saber que resulta molt interessant fer una aportació a un pla de pensions o de previsions assegurat. Més enllà d'estar estalviant pel dia de demà aconseguirem, a curt termini, l'efecte immediat d'una reducció en la renda. L'estalvi fiscal serà més important quant més elevat sigui el nivell d'ingressos del contribuent i com més alta sigui la xifra aportada, recordant que en tot cas la base de reducció per la aportació no podrà ser superior als 8.000 euros per contribuent o al 30% dels seus rendiments del treball i activitats econòmiques si aquesta xifra es troba per sota. Cal doncs calcular fins a quant puc aportar per aprofitar al màxim aquest avantatge i aleshores escoltar les múltiples ofertes que aquests dies fan indiscriminadament les entitats comercialitzadores d'aquests productes.

I ja per acabar, aprofitant que s'acosten les festes de Nadal, podem optar per la generositat i fer alguna nova donació a alguna entitat solidària, d'aquesta manera ens podrem deduir el 75% dels primers 150 euros donats. L'entitat rep l'import íntegre 150 euros, mentre que nosaltres en el fons és com si ens traguessin només 37,50 euros ja que de la resta 112,50 euros n'obtenim la seva devolució via declaració de renda, o dit d'una altra manera per cada 4 euros donats ens en tornen 3. Això sí que és fomentar la solidaritat.