La Clínica Universitària completa la dotzena edició del PDP amb 1.325 exploracions a escolars de Manresa i Artés

Aquest programa es desenvolupa en col·laboració amb les àrees de salut dels ajuntaments. Durant el curs 2015-2016, professionals de Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia i Infermeria de la CU+ han fet un total de 1.325 exploracions a alumnes de P4, P5 i quart curs de primària de 16 centres escolars de Manresa i Artés. L'objectiu del PDP és detectar problemes de salut el més aviat possible per poder intervenir de forma precoç. Un any més, el qüestionari d'infermeria que es fa als nens de quart curs de primària posa de relleu els mals hàbits alimentaris dels infants, el seu sedentarisme i, per primer cop, evidencia situacions que podrien derivar en assetjament escolar.

Segons aquesta enquesta, prop del 30% dels infants presenten sobrepès o obesitat. Tenint en compte l'Índex Cintura Talla, un altre dels indicadors per mesurar la salut, el 22,9% dels escolars tenen risc cardiovascular i metabòlic. Una altra dada preocupant derivada del qüestionari és que el 76,6% dels infants dediquen el temps de lleure a activitats sedentàries o que prop d'un 20% de nens entre 9 i 10 anys tenen mòbil personal. Seguint la tendència de l'any passat, es detecta un consum excessiu de proteïna animal i de dolços, pastisseria industrial i refrescos i, per contra, una insuficient ingesta de fruites i verdures.

En l'apartat de l'enquesta dedicada a les relacions amb els altres, un 62,5% dels infants responen que han estat objecte de mofa o insults per part dels seus companys; un 49,8% asseguren haver rebut amenaces o haver estat colpejats i un 37,9% diuen que s'han sentit rebutjats o marginats pels companys.

Pel que fa a l'exploració logopèdica, que es fa als alumnes de P4, les professionals d'aquesta àrea han detectat un 15,2% de casos d'hàbits orofacials inadequats, entre els quals hi ha l'ús del biberó o el xumet en edats que ja no pertocaria, i un 12,8 per cent de casos d'alteracions de la parla.

Els podòlegs han detectat en aquesta edició un 56,6% de casos d'alteracions de la marxa, un 12,5% d'alteracions dèrmiques i unguials i altres alteracions biomecàniques que afecten les extremitats inferiors. Aquesta exploració es duu a terme entre els nens i nenes de P5.

Finalment, pel que fa l'exploració de fisioteràpia, els resultats d'aquesta edició han comptabilitat un 25,7% de casos d'alteracions del control psicomotor, un 16,2 de possibles escoliosis que cal confirmar amb radiografies i un 15,4% de casos de manca d'extensibilitat muscular.

Dades a disposició dels ajuntaments

Els resultats de totes les exploracions es recullen en un informe que la Clínica Universitària lliura als ajuntaments de col·laboradors perquè disposin de dades útils per programar polítiques actives de promoció de la salut infantil. A més d'aquests informes globals, s'elabora un informe personalitzat que es lliura a les famílies. En els casos en els quals es detecten problemes, l'informe aconsella a les famílies que visitin l'especialista corresponent per confirmar el diagnòstic o bé per iniciar el tractament de les patologies detectades.