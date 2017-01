L'espai de ciència per a infants d'UManresa, el Lab 0_6, posa el cartell de complet a les visites escolars

L'espai de ciència per a infants d'UManresa, el LAB 0_6, ha tancat les inscripcions a les visites de grups escolars. L'èxit de l'equipament entre les escoles va fer que abans d'acabar l'any ja no hi hagués cap data amb disponibilitat per a les visites de grup que es fan els matins entre setmana. Si es compleixen les previsions, durant el curs 2016-2017 hi hauran passat 4.400 nens i nenes de 216 grups escolars d'arreu de Catalunya, la majoria de la franja d'edat que va dels 2 fins als 5 anys. Les xifres sobrepassen amb escreix les de curs 2015-2016, amb un total de 1.979 infants, tot i que cal tenir present que l'equipament no es va posar en funcionament fins al gener del 2016.

Un altre exemple de l'èxit que té el LAB 0_6 per als infants són les activitats que es programen en setmanes de vacances escolars. El Nadal de Ciència, del qual aquest any se n'ha celebrat la segona edició, va completar places més d'una setmana abans de posar-se en marxa. En total hi han passat 248 persones, entre infants i adults acompanyats.

De cara al nou any que comença, el Lab 0_6 introdueix canvis en les visites familiars. En lloc d'obrir els dissabtes, l'espai obrirà els diumenges al matí, en els mateixos horaris: de les 10h fins a les 13.30h. Les famílies també poden visitar el Lab tots els divendres de les 17h fins a les 18.30h. Una altra de les novetats que es vol posar en marxa aquest any 2017 són les tardes de ciència, una hora i mitja setmanal d'acostament a la ciència que s'adreça a infants des dels 4 fins als 7 anys.

Les tardes de ciència volen promoure l'aprenentatge, la participació i l'experimentació i afavorir la iniciativa personal dels infants en el planteig i resolució de reptes de manera continuada al llarg del curs i en el marc d'un grup estable.

El Lab 0_6, promogut pels estudis d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC es va crear amb l'objectiu de dinamitzar l'ensenyament i l'aprenentatge de la ciència a les primeres edats.