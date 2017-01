Alumnes del CFGS de màrqueting i publicitat de l'Escola Montserrat es formaran a UManresa

Les dues institucions formatives han signat un conveni per convertir la universitat en un dels centres on l'alumnat del cicle pugui completar la seva formació, incorporant-se a l'empresa a través d'un contracte laboral o d'una beca. L'acord l'han signat aquest mes de gener el director de l'Escola Montserrat, Dani Mauriz, i el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez.

Els alumnes que reben formació de CFGS amb la metodologia de la formació dual han de poder compaginar la formació acadèmica amb la formació en empreses. Les pràctiques formatives en empreses han de ser remunerades i han de ser d'una durada d'entre 2 i 10 mesos dins del calendari del curs acadèmics. Durant aquest període, l'alumnat ha d'adquirir tots els aprenentatges previstos.

Formació dual, una aposta de futur

La formació dual s'està estenent en l'àmbit de la Formació Professional com una metodologia que prepara l'alumnat per a la seva posterior incorporació al mercat laboral i com una manera d'adquirir els coneixements de forma pràctica en un entorn molt similar al que es trobaran quan s'hagin de desenvolupar professionalment. UManresa ha fet una aposta per aquest tipus de formació al Campus Professional, que imparteix el CFGS de Tècnic en pròtesis dentals. Aquest cicle va ser el primer de Catalunya d'aquesta especialitat que es va impartir amb la formació dual.

Aquesta no és la primera col·laboració entre l'Escola Montserrat i la Fundació Universitària del Bages. Prèviament s'havia signat un altre acord per afavorir la preparació de l'alumnat de batxillerat a l'entorn universitari a través de l'UniversiTAST.