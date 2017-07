UManresa-FUB organitza una nova edició del Campus infantil

Els estudis d´Educació Infantil d´UManresa-FUB han organitzat la sisena edició del Campus Infantil. Com l´any passat, el Campus se centrarà en la ciència i en els hàbits de vida saludables.

Es durà a terme a les instal·lacions del Lab 0_6, a la FUB2, i inclourà una sortida setmanal a Món Sant Benet per treballar temes relacionats amb l´alimentació, a més d´altres sortides per conèixer l´entorn. El Campus s´adreça a nens i nenes d´entre 3 i 8 anys. Durant les setmanes que durarà, del 26 de juny al 21 de juliol, de les 9h de matí fins a les 14h, els infants entraran en contacte amb el coneixement científic a través del joc i de l´experimentació i aprendran les bases d´uns hàbits de vida saludables. Les inscripcions per participar-hi es poden fer fins al 16 de juny. Hores d´ara ja no hi ha places per a les dues primeres setmanes.

En aquesta segona edició del Campus al Lab 0_6, els nens i nenes treballaran diferents conceptes científics cada setmana: l´aigua, el moviment, l´aire i la llum. Pel que fa als hàbits de vida saludables, durant les quatre setmanes es treballaran tant l´aspecte físic, com l´alimentació i la gestió de les emocions. Els infants aprendran la importància d´evitar un estil de vida sedentària a través de propostes de joc de moviment i esport i la rellevància de l´alimentació. A més de preparar-se l´esmorzar cada dia i d´asseure´s a menjar-lo amb tranquil·litat, els nens i nenes faran una visita setmanal a la Fundació Alícia, on participaran en tallers sobre alimentació i preparació d´aliments saludables.

Un altre dels aspectes que té en compte el Campus Infantil és el treball de les emocions. Una de les maneres de fer-ho és organitzant totes les activitats en grups de nens de diferents edats. Les activitats conjuntes tenen com a finalitat reforçar aspectes com la cooperació i el suport entre uns i altres.