Tècnics sanitaris d'emergències escriuen un manual sobre mobilitzacions i immobilitzacions

La Fundació Universitària del Bages ha presentat el llibre 'Movilizaciones e inmovilizaciones', un manual que aprofundeix en l'anàlisi de les tècniques i els materials que utilitzen els professionals de la salut que treballen en l'àmbit extrahospitalari per immobilitzar i mobilitzar pacients, dos processos que són essencials en la cadena assistencial. El llibre forma part de la col·lecció Expertia d'Edicions FUB i ha estat elaborat per setze autors, coordinats per Rubén Castillo i dirigits científicament per Susana Simó.

Durant la presentació del llibre, Carlota Riera, degana de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de la UVic-UCC, ha destacat el fet que el llibre hagi estat elaborat per tècnics sanitaris amb un ampli coneixement d'aquestes tècniques. Segons Riera, la publicació del manual forma part d'una de les missions de la universitat: la transferència de coneixement. El coordinador de la publicació ha volgut posar de relleu la qualitat i adaptabilitat del manual a les necessitats dels professionals, però també la inclusió de temes inèdits sobre aquestes tècniques que no havien estat publicats fins ara.

L'acte també ha comptat amb la presència de la directora científica del manual, Susana Simó, que ha assegurat que el llibre conté tota la informació essencial i actualitzada sobre les mobilitzacions i les immobilitzacions. Simó l'ha definit com un llibre 'únic i de qualitat', que ha sabut incorporar coneixement científic amb un llenguatge adaptat als professionals que en faran ús. Finalment, l'autora del pròleg, la comunicadora infermera i antropòloga i responsable de la Secretaría de Divulgación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Rosa Pérez, ha assegurat que el llibre serveix per 'posar els tècnics d'emergències extrahospitalàries al lloc que els correspon'. Pérez ha coincidit amb Simó que la publicació posa a l'abast dels professionals 'la millor evidència científica perquè puguin fer una bona feina'.

El manual es divideix en quatre apartats. En el primer es parla de les generalitats relacionades amb la valoració integral del pacient. El segon i el tercer bloc es dediquen a les mobilitzacions i a les maniobres d'immobilització. El darrer dels apartats se centra en els materials utilitzats.

Els autors del llibre són Josep Bayà, Rubén Castillo, Enric Escalé, Ricard Font, Marcel Llort, Juanjo Medina, Àngel Olucha, Anna Portabella, Xavier Renart, Carme Ruiz, Ester Sala, María del Mar Sala, Lars Serra, Sara Sevilla, Susana Simó i Montse Soler, tots ells professionals de les urgències i emergències, tècnics, infermers i metges en actiu i en alguns casos, dedicats també a la docència. La coordinació l'ha assumit Rubén Castillo, Tècnic d'Emergències Sanitàries i professor col·laborador d'UManresa, mentre que la direcció científica ha anat a càrrec de Susana Simó, llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en Medicina d'Urgències i Reanimació, metgessa del SEM i professora en diferents universitats catalanes, entre elles al campus UManresa de la UVic-UCC.