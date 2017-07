La nova Facultat de Medicina es presenta a Manresa

La nova Facultat de Medicina 'ens posiciona com a universitat i com a ciutat'. Així ho ha expressat el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, durant l'acte de presentació del Grau en Medicina de la UVic-UCC, al qual han assistit una setantena de representants d'institucions de Manresa i la comarca del Bages. L'impacte positiu dels nous estudis en el territori ha estat una constant durant la presentació. El director general corporatiu del Col·legi de Metges de Barcelona, Marc Soler, ha assegurat que serà una oportunitat per atraure talent i que això serà possible gràcies a la 'xarxa sanitària de primera magnitud que hi ha a la comarca', que servirà per garantir una bona formació dels futurs metges. Soler ha demanat que la nova facultat formi metges innovadors i flexibles, capaços d'adaptar-se als molts canvis que ha d'afrontar la professió. En aquest sentit, el degà de la nova Facultat, Ramon Pujol, ha expressat el compromís dels estudis amb la recerca per 'generar nou coneixement útil per a la societat'. A més de la recerca, Pujol ha explicat que els elements que definiran el grau en Medicina seran la cooperació, la voluntat de servei al territori, la internacionalització i l'ús de la simulació com a metodologia docent.

El president de la Fundació d'Estudis Sanitaris Superiors, Josep Arimany, ha agraït a totes les persones que han fet possible que la Facultat sigui un 'objectiu aconseguit'. Ha destacat la voluntat que a la nova facultat hi optin els millors alumnes i ha dit que, per aquest motiu, s'ha optat per un accés a través de la preinscripció universitària pública i per una política de beques pròpia que permetrà que els recursos econòmics no siguin un fre per accedir als estudis. Arimany ha volgut posar de relleu l'impacte que tindran els estudis en l'economia del territori, que es calcula que pot suposar un increment del 0.3% en el PIB de les comarques del Bages i Osona.

De la seva banda, el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, ha dit que la nova Facultat seguirà un model pedagògic innovador i basat en la recerca, amb vocació internacional i amb voluntat de tenir un impacte positiu en el territori més proper. Els darrers parlaments han estat els dels alcaldes de Vic i Manresa. L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha destacat que la facultat és un exemple de com 'la suma multiplica' i que és resultat de la perseverança, la constància i d'haver sabut aprofitar l'oportunitat. Finalment, Valentí Junyent ha qualificat la Facultat de Medicina com un projecte important per al país i per al reequilibri territorial que requerirà de la implicació de tots els agents del territori per contribuir a fer uns estudis de medicina 'líders i capdavanters'.

El nou grau en Medicina començarà a funcionar el proper mes de setembre, amb 80 alumnes. S'ubicarà a les instal·lacions de l'edifici Can Baumann de Vic. Les activitats de simulació es faran a les instal·lacions de la Clínica Universitària d'UManresa. A partir de tercer curs, els estudis disposaran d'una unitat docent a Manresa.