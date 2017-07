Una classe sobre lideratge dóna el tret de sortida al Programa de Gestió i Desenvolupament Empresarial

A un bon líder empresarial li han d'agradar les persones, ha de tenir alta l'autoestima per no veure en els altres una amenaça, ha de saber generar confiança, saber comunicar-se i escoltar i ser generós per ajudar el seu equip a créixer professionalment i personalment. Aquestes són algunes de les característiques que defineixen els líders carismàtics exposades per Xavier Pirla, enginyer especialitzat en cursos de comunicació empresarial, durant la classe magistral que va oferir aquest dimarts a UManresa en el marc de la presentació del Programa de Gestió i Desenvolupament Empresarial, una iniciativa formativa conjunta d'AIJEC Catalunya Central, Cambra de Comerç de Manresa, UManresa-FUB i PIMEC Catalunya Central que es posarà en marxa el proper mes de setembre.

El Programa de Gestió i Desenvolupament Empresarial (PGDE) neix amb la voluntat de donar resposta a necessitats formatives molt concretes i puntuals de directius, emprenedors i autònoms de petites i mitjanes empreses del territori. Per això, el programa s'ha dissenyat amb la voluntat d'oferir a aquest col·lectiu sessions formatives breus i molt pràctiques, que siguin de gran aplicabilitat en el dia a dia d'aquests professionals. El PGDE s'iniciarà amb una oferta de quatre cursos que s'impartiran entre els mesos de setembre i desembre sobre lideratge i habilitats per a la negociació, habilitats i eines per dirigir i liderar persones, negociació efectiva i identitat digital.