Obertes les inscripcions per a la segona edició d'UniversiMÉS

Ampans, UManresa-Fundació Universitària del Bages, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX han obert les inscripcions per a la segona edició del programa UniversiMÉS, un programa universitari adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual amb l'objectiu que puguin ampliar els seus coneixements culturals i socials.

En total s'ofereixen 20 noves places per a persones que es vulguin incorporar al programa. Aquestes se sumaran a les 21 que ja hi han participat aquest any, que continuaran la seva formació amb nous continguts d'actualitat, història, artístics i culturals. Totes aquelles persones que vulguin participar en el programa formatiu, que s'imparteix a UManresa, s'han d'inscriure abans del 28 de juliol. Els requisits per participar-hi són tenir 25 anys o més, tenir un certificat de discapacitat intel·lectual, un grau de discapacitat de menys del 65%, que tingui mitjans per desplaçar-se de manera autònoma i comprensió i expressió verbal en català i castellà.

Els impulsors d'UniversiMÉS han decidit donar continuïtat a aquesta innovadora proposta i ampliar-ne les places per l'èxit que ha tingut la primera edició, que s'ha tancat el mes de juny. El programa ha incidit de manera positiva tant en l'alumnat com en el seu entorn i ha superat les expectatives inicials que s'havien marcat a l'hora de dissenyar-lo. Entre els elements que més destaquen hi ha l'increment de l'autoestima de l'alumnat, la motivació i la seguretat en ells mateixos. En el cas de l'entorn més proper a les persones participants, UniversiMÉS ha contribuït a augmentar la confiança en les seves possibilitats. Finalment, el programa ha enriquit la vida de la comunitat universitària i ha obert un nou àmbit de relació entre alumnes del grau en Logopèdia i persones amb discapacitat intel·lectual a través d'un programa de mentoria, al qual també es donarà continuïtat en la segona edició.

A partir de l'anàlisi de la primera edició, les entitats impulsores també han decidit introduir canvis en la segona edició. Entre aquests canvis hi ha l'ampliació del nombre d'hores de dedicació, que passaran de dues hores de classe cada quinze dies a sessions setmanals de dues hores i mitja. Els alumnes que s'incorporin de nou seguiran els mateixos continguts que han fet els primers alumnes del programa: conèixer el món, economia i cultura i creació artística, mentre que els que seguiran la formació amb un segon curs se centraran en noves temàtiques relacionades amb l'actualitat, la història, art i cultura.



Incorporació de la Fundació Antigues Caixes Catalanes al projecte universitari



Amb l'objectiu de fer créixer la col·laboració que manté BBVA CX en el programa UniversiMÉS, en aquesta segona edició s'incorpora la Fundació Antigues Caixes Catalanes, continuadora de l'obra social de les antigues caixes catalanes, i que actualment impulsa amb BBVA CX iniciatives socials i culturals arreu de Catalunya.