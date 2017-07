UManresa-FUB organitza un curs per ajudar estudiants de mestre a aprovar de la selectivitat del setembre

Superar aquestes proves és imprescindible per poder accedir als estudis d'educació a les universitats tan públiques com privades del sistema universitari català. Les proves específiques consisteixen en dos exàmens: un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatermàtica. El curs, que s'impartirà els dies 1, 4, 5, 6 i 7 de setembre en horari de tarda, treballarà els continguts necessaris per superar aquestes dues proves. Els alumnes que es matriculin en aquest curs recuperaran l'import econòmic de la inscripció si decideixen estudiar el grau en Educació Infantil a UManresa. Les inscripcions per participar-hi s'han de fer abans del 25 de juliol.

En les proves de selectivitat del mes de juny, 2.713 persones que volien estudiar educació infantil, primària o un doble grau d'infantil i primària es van presentar a les PAP, que es van fer el dia 17 de juny. Un 71,8% d'aquestes les van aprovar. Els que les van suspendre podran repetir-les el dia 8 de setembre. Dels 24 alumnes que van seguir el curs d'UManresa per preparar les proves del mes de juliol, el 70% les han superades.

Fins el curs passat, per superar les PAP per accedir als graus en Educació Infantil i Primària n'hi havia prou amb aprovar les proves de català i de castellà de la Selectivitat. Des d'aquest any també s'avalua la comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general, la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar reflexions per escrit i el domini del sistema lingüístic per expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

Des que l'any 2014 el Departament d'Universitats i Recerca va establir el requisit de superar unes proves d'actitud específiques per als futurs alumnes dels graus en Educació Infantil i Primària, UManresa-FUB organitza activitats de formació adreçades a la seva preparació. En les primeres edicions del curs per preparar les PAP, la formació es va limitar a treballar qüestions de llengua catalana i castellana. La formació d'aquest curs, del qual ja se'n va impartir una edició entre els mesos de gener i juny, està adaptada als nous requeriments de les proves.