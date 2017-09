La FUB gradua la promoció del 2017 i supera la xifra de cinc mil titulats

UManresa-FUB va celebrar ahir a la tarda i vespre l'acte de graduació dels 277 titulats per la institució durant el curs 2016-2017. D'aquesta manera, la institució universitària ja haurà format 5.153 diplomats i graduats en tota la seva història.

Dels 277 titulats, 222 són graduats de la facultat de Ciències de la Salut (Infermeria, Fisioteràpia, Podologia i Logopèdia) i 55 de la facultat de Ciències Socials (ADE i Educació Infantil).

Enguany, l'acte de graduació, que vol ser un reconeixement a l'esforç de l'alumnat per aconseguir un títol universitari, s'ha fet extensiu als 13 alumnes de la primera promoció del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Pròtesis Dentals que s'imparteix al Campus Professional UManresa des de fa tres cursos.

La cerimònia de graduació es va vestir de solemnitat amb l'habitual catifa vermella que dóna la benvinguda a graduats i als seus familiars al teatre Kursaal.

«No estudiïs tant»



Unes 1.400 persones van assistir a l'acte, que va tenir la lliçó de comiat «No estudiïs tant», de Genís Sinca, periodista i escriptor manresà i guanyador del Premi Josep Pla de narrativa de l'any 2013.

La cerimònia de graduació d'aquesta edició també es va haver de fer en dos torns amb l'objectiu de poder encabir els graduats i els familiars que els volen acompanyar en una data tan assenyalada com aquesta. Així, a les 5 de la tarda, es va fer la graduació dels titulats en Fisioteràpia, Podologia i Logopèdia, i a les 8 del vespre es va iniciar una segona cerimònia adreçada als titulats en Infermeria, ADE, Educació Infantil i del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Pròtesis Dentals.

Una de les novetats d'aquesta edició és que la primera cerimònia va ser clausurada per la Coral Universitària de la Fundació Universitària del Bages, que va iniciar l'activitat el curs passat. La formació va interpretar les peces Ulls verds, Josuè va conquerir Jericó i el tradicional Gaudeamus igitur. L'Orfeó Manresà va tancar l'acte del vespre, amb la interpretació d' È l'Assiria una regina, de Verdi i Shalom to you, my friend, d'Allan Naplan. També va cantar el Gaudeamus igitur, que clou sempre les cerimònies universitàries.

Durant l'acte es va fer lliurament dels premis als millors expedients acadèmics: Ariadna Clotet, de Fisioteràpia, Paula Pérez, de Podologia, Marina Miquel, de Logopèdia, Sandra Almendro, d'Infermeria, Andrea Menage, de Gestió d'Empreses, Jèssica Haldón, d'Educació Infantil, i Rosa Gaya, del cicle de Pròtesis Dentals. El millor expedient acadèmic de tota la promoció ha estat el de Sandra Almendro, que va rebre un premi del Montepio de Conductors dotat amb 600 euros i les quotes d'un any d'associat.

1.600 alumnes



Aquest curs 2017-2018 que ha començat aquest mes de setembre la xifra d'alumnes de grau d'UManresa-FUB arriba gairebé a 1.600 alumnes. A aquesta quantitat s'hi han d'afegir els 90 estudiants que cursaran el grau en Medicina als campus Vic i Manresa de la UVic-UCC.