El Programa Invulnerables i UManresa-FUB dediquen una jornada a posar en valor l'impacte del voluntariat

El Teatre Kursaal de Manresa acollirà el proper dilluns, 16 d´octubre, la Jornada de Voluntariat ´Descobreix la màgia d´ajudar´. Aquesta ha estat una iniciativa del Programa Invulnerables i d´UManresa-Fundació Universitària del Bages que té com a objectiu posar en valor la figura dels voluntaris i l´impacte transformador que la seva feina té en la societat. La jornada comptarà amb la presència i les intervencions de l´il·lusionista Paco González, de l´aventurer i emprenedor Albert Bosch, d´Òscar Camps de Proactiva Open Arms i de Sor Lucía Caram. També inclourà una taula rodona on es presentaran alternatives de voluntariat de proximitat com Invulnerables, Càritas, Ampans, la Fundació Rosa Oriol, Creu Roja Manresa i voluntaris de ´la Caixa´. La jornada compta amb el suport de l´Obra Social ´la Caixa´ i CaixaBank i per participar-hi cal inscriure´s al correu voluntarismanresa@gmail.com.