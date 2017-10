La vuitena Marató Universitària de Donació de Sang del Campus Manresa recull 126 donacions

126 persones van donar sang aquest dilluns en la vuitena edició de la Marató Universitària de Donació de Sang que es va dur a terme al Campus, concretament a l´edifici d´UManresa i a la unitat mòbil instal·lada davant de l´EPSEM. El número de donacions és inferior a les 165 donacions de l´any anterior, fet que el Banc de Sang atribueix a la coincidència de la Marató amb les estades de pràctiques de molts dels alumnes dels estudis de Ciències de la Salut d´UManresa. Hi va haver fins a 63 persones que donaven sang per primera vegada, la meitat del total de donants. A banda de les donacions, hi va haver 26 persones més que van oferir-se i que no van poder fer efectiva la donació per problemes mèdics i 5 persones que van respondre a la crida del Banc de Sang per incorporar-se al registre de donants de medul·la.

La Marató Universitària de Donació de Sang és una iniciativa del Banc de Sang i Teixits de Manresa que compta amb el suport de totes les institucions vinculades al Campus Universitari: UManresa-FUB, l´EPSEM i UOCManresa.