La UVic-UCC inaugura el curs acadèmic 2017-2018, el del «creixement i el desplegament»

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ha celebrat aquest dilluns, per primer cop a Manresa, l'acte institucional d'inauguració del curs acadèmic 2017-2018. Un curs que el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, ha definit com el curs "de creixement i desplegament de la universitat" com a resultat de la incorporació de dos nous graus: el de Medicina, impartit als campus Vic i Manresa, i el d'Enginyeria de l'Automoció, impartit a Granollers. En el cas del primer, ha assegurat, "suposarà una revolució en l'estructura sanitària i social del territori". Montaña ha posat de relleu les peculiaritats del model, "únic" a Catalunya i l'estat espanyol, de la federació UVic-UCC, un model que ha qualificat 'd'exportable i digne de tenir present en moments de dificultats de finançament de les universitats, flexible i amb un sistema de governança àgil". Malgrat reconèixer que la institució universitària no té cap caràcter polític, Montaña ha volgut fer referència a la situació política que viu el país i ha demanat que es resolgui "amb visió de llarg termini, gran amplitud de mires, i sense perdre la il·lusió i l'esperança".

En l'acte també hi ha intervingut la Secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou, que ha substituït en l'acte el Secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro. Jou ha definit la UVic-UCC com una universitat "jove, però molt dinàmica, consolidada com a referent a les comarques centrals". Segons Jou, aquesta universitat, amb "un model propi i sostenible, és un exemple de recerca i acadèmic, i malgrat ser una universitat de dimensions petites ha esdevingut un puntal i un referent amb uns molt bons indicadors pel que fa al grau d'abandonament, un dels més baixos del país, i altes quotes de mobilitat dels estudiants".

De la seva banda, l'alcaldessa de Vic i presidenta del patronat FUBalmes, Anna Erra, ha defensat el talent i la vitalitat de la UVic-UCC, que repercuteixen en el territori i ha volgut posar de relleu l'encert de les persones que van apostar per la federació universitària entre Vic i Manresa. En aquest sentit ha afirmat que "les decisions valentes sempre tenen un abans i un després". L'alcalde de Manresa i president de la FUBages, Valentí Junyent, ha expressat la satisfacció de la ciutat per acollir per primera vegada l'acte institucional d'inici del curs com a símptoma de normalitat d'una universitat amb dos campus potents, a Vic i a Manresa. Junyent ha assenyalat que compartir projecte universitari entre les dues ciutats té beneficis, com dotar-se d'un "motor econòmic i tecnològic que acaba tenint incidència en el conjunt de la societat".



Una lliçó que ha analitzat la situació i els reptes que ha d'afrontar l'economia catalana



La lliçó inaugural del curs acadèmic ha anat a càrrec de Jordi Franch, doctor en Economia i professor dels estudis d'ADE de la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Amb el títol de "Una anàlisi estratègica de l'economia de Catalunya", Franch ha fet un repàs de la situació econòmica del país i dels reptes que ha d'afrontar per millorar i superar els reptes que la condicionen.

Segons Franch, entre les debilitats de l'economia catalana hi ha la concentració de la població al voltant de Barcelona, l'envelliment de la població, les dificultats de mobilitat de persones i mercaderies i un teixit empresarial català molt esbiaixat cap als autònoms i les microempreses, entre d'altres. Com a fortaleses, n'ha destacat la renda per càpita, similar a la d'Alemanya, Finlàndia o Bèlgica, el sistema català de recerca com a model d'èxit, la tradició empresarial i emprenedora i el dinamisme de la societat civil i el caràcter obert i exportador de l'economia catalana.

L'autor de la lliçó inaugural també ha llistat les amenaces que pateix l'economia catalana, bàsicament "les incerteses polítiques tensionades extraordinàriament, la manca de seguretat jurídica en circumstàncies excepcionals i el risc de deslocalització industrial". A aquestes hi ha afegit l'amenaça del terrorisme gihadista, l'allargament de la crisi econòmica, o l'èxode de joves amb talent a l'estranger que representa una "`pèrdua de capital humà valuós".

En la llista d'oportunitats, Franch ha dit que hi ha el redireccionament dels tràfics globals de mercaderies, que representen una gran oportunitat per a Catalunya, però que requeririen la concreció del corredor ferroviari mediterrani. També ha qualificat com a oportunitats la globalització de les empreses i la reformulació de les activitats industrials lligades als serveis avançats i a la digitalització.

Finalment, pel que fa a les estratègies que hauria d'adoptar l'economia catalana, Jordi Franch ha apuntat "més i millor formació per superar la debilitat de la petita empresa i evitar l'amenaça de la deslocalització d'activitats productives"; un programa experimental d'excepcions normatives, mercantils i laborals per afavorir el sorgiment d'empreses centrades en el coneixement; iniciatives de política industrial per a una millor inserció de les empreses catalanes en cadenes de subministrament globals i més estructurades; i una política d'incentius a la globalització.

Franch s'ha referit al final del seu discurs al paper de la universitat en l'economia. Segons ha afirmat '"el sistema universitari, en general, i la UVic-UCC, en particular, són actors estratègics per al desenvolupament social i econòmic de la nostra societat a través de l'educació superior, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació. Per això necessitem que la Universitat contribueixi amb claredat i fermesa a superar definitivament la crisi i ajudi a construir un nou model".



Medalla Institucional per a Juli Sanclimens, exalcalde de Manresa



L'exalcalde de Manresa, Juli Sanclimens, ha rebut durant l'acte d'avui la Medalla de la Institució "per haver impulsat, com a alcalde de Manresa, la posada en marxa dels estudis universitaris a la Fundació Universitària del Bages". El Patronat ha volgut destacar que Sanclimens, l'any 1995, en la darrera reunió del Patronat de la Fundació Universitària del Bages, ja va anunciar que havia iniciat contactes amb el diputat osonenc, Enric Castellnou, per "encetar un camí per tal que els estudis universitaris de Vic i la Fundació Universitària del Bages poguessin constituir una única Universitat de la Catalunya Central". Sanclimens ha agraït el reconeixement i ha volgut tenir un record per a la que va ser regidora d'Ensenyament a l'Ajuntament de Manresa mentre ell era alcalde, Teresa Just, que va ser una ferma impulsora del desenvolupament dels estudis universitaris a Manresa.



Actuació de la Coral Universitària de la FUBages



La nova coral de la Fundació Universitària del Bages, que ha iniciat la seva activitat aquest curs 2017-2018, ha actuat en el decurs de l'acte amb la interpretació de tres peces musicals: "Ulls verds", l'espiritual negre "Josué va conquerir Jericó" i el Gaudeamus Igitur.