Samsung i UManresa-FUB col·laboren en la formació de professionals de la salut amb Sono School

La delegació estava integrada per responsables de diferents àrees de la companyia, tant de la seu central de Corea com d'Europa. L'objectiu central de la seva visita era formalitzar un acord de col·laboració entre Samsung i UManresa-FUB per a la formació de professionals de la salut en l'ús d'equips d'ecografia. Aquest és el primer acord de l'empresa coreana amb un centre universitari al continent europeu i s'emmarca en una iniciativa global que duu per nom Sono School i que s'està implantant en ciutats xineses, al Vietnam, Sud Amèrica i Europa de l'Est.

La trobada ha propiciat un espai d'intercanvi entre tots els participants. Formaven part de la delegació de Samsung: Insuk Song, vicepresidenta de Samsung, SunWoo Joon, Clinical Research Director de Samsung i Antonio Scarpellini, Health and Medical Equipment Ultrasound Sales Manager Samsung. Per part d'UManresa-FUB hi han pres part Valentí Junyent, alcalde de Manresa i president del Patronat de la FUBages; Valentí Martínez, director general de la FUBages; i Sílvia Mas, vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC.

L'acord entre Samsung i UManresa-FUB estableix la cessió de quatre equips d'ecografia portàtils a la institució universitària manresana. UManresa-FUB utilitzarà aquests ecògrafs en les activitats docents i d'investigació de les Facultats de Medicina i Ciències de la Salut, tant a nivell de grau com de postgrau i màster. Igualment, podran utilitzar-se en els cursos d'especialització i actualització de competències per a professionals de la salut. En aquests moments, UManresa-FUB ja està impartint un primer seminari de formació amb aquests ecògrafs a personal sanitari de l'Institut Català de la Salut (ICS) que va començar el passat 13 d'octubre.



Un compromís compartit



Després de la seva visita al Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) on s'han instal·lat els ecògrafs, la vicepresidenta de Samsung, Insuk Song, n'ha destacat l'alt nivell tecnològic, comparable als de pocs centres de les mateixes característiques que hi ha al món. Song ha assegurat que un dels reptes que ha d'afrontar la societat és l'envelliment de la població i garantir que les persones grans reben atenció sanitària i de qualitat. En aquest sentit, la directiva de Samsung ha afirmat que la companyia està compromesa en millorar l'accés a una tecnologia que garanteixi aquesta qualitat assistencial. "Nosaltres podem fer avançar la part tecnològica, però per a la seva implementació ens calen proveïdors que l'acostin al pacient", ha explicat, i per això Samsung està avançant en la implantació del projecte Sonoschool.

Tant Song com el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, han coincidit que aquesta serà una col·laboració "a llarg termini". Segons Song perquè a la universitat ha vist "un fort compromís que compartim i moltes ganes de tirar-lo endavant" i segons Martínez per la "complementarietat" que representa sumar el coneixement i l'experiència de la universitat en el camp sanitari amb l'expertesa tecnològica de Samsung que, a mitjà i llarg termini pot "obrir nous camps de recerca i investigació". De la seva banda, la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, ha destacat la importància d'aliances d'aquestes característiques perquè la universitat pugui contribuir a fer avançar la societat a través de la formació, la investigació i la innovació. Òscar Dalmau, director del campus Manresa del Centre Internacional de Formació Contínua ha subratllat que la col·laboració amb Samsung permet incorporar el diagnòstic per ecografia als diferents nivells de formació en Ciències de la Salut: tant de grau com de postgrau i màster o de formació continuada.