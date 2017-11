Nou increment en l'import destinat a beques de col·laboració per a alumnes de grau i de CFGS d'UManresa

El lliurament de les beques de col·laboració s'ha fet aquest dilluns en un acte al qual han assistit els alumnes beneficiaris de les beques, el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, el gerent de la Fundació Universitària del Bages, Pau Güell, la vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC i degana de la Facultat de Ciencies Socials, Sílvia Mas, i el director de banca d'institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià. Des de fa quatre anys, CaixaBank ajuda els universitaris d'UManresa-FUB a fer front a les despeses de la seva formació acadèmica. Com l'any passat, l'aportació econòmica de l'entitat d'estalvi suma 30.000 euros i beneficiarà un total de 15 alumnes. Les beques de col·laboració es destinen a alumnes de Grau i del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Pròtesis Dental.

A banda dels 30.000 euros que aporta CaixaBank, UManresa destinarà aquest curs un total de 48.000 euros als ajuts directes als alumnes. Els beneficiaris en seran tres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior i 26 d'estudis de grau de les diferents disciplines acadèmiques que imparteix UManresa-FUB. Els estudiants que tenen accés a aquests ajuts han de realitzar unes hores a tasques de suport en departaments o institucions vinculades a la universitat, com per exemple, la Biblioteca Universitària. Les hores de dedicació dels estudiants oscil·len entre les 200 i les 400 hores, en funció si se'ls ha atorgat una beca sencera (3.000 euros) o mitja (1.500 euros). Les beques es concedeixen tenint en compte criteris acadèmics i econòmics.

Les beques FUB-CaixaBank són d'un import de 2.000 euros cadascuna. A l'hora d'atorgar-les també es tenen en compte criteris acadèmics i econòmics i com a contrapartida, els 15 alumnes beneficiaris han de fer 270 hores de servei de suport a activitats i/o projectes socials. Els alumnes que el curs passat van accedir a aquests ajuts van realitzar les hores de servei en el projecte d'acompanyament i reforç escolar La Puntal-Aprenem Junts, Càritas, la Plataforma d'Aliments, Ampans i l'Associació d'Alzheimer i altres demències, entre d'altres.

Durant l'acte de lliurament, la vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, ha posat de relleu que el model de beques d'UManresa "beneficien tant la comunitat com l'estudiant" i ha afegit que per als alumnes "representen una oportunitat de créixer i d'aprendre". De la seva banda, Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya, ha assegurat que la demanda de beques és una prova de la bona feina que es fa a la universitat i ha demanat als alumnes que aprofitin la possibilitat de dur a terme una tasca social per experimentar aquesta col·laboració com una forma de rebre més que no pas de donar. Finalment, el director general de la FUBages, Valentí Martínez, ha agraït l'aportació de CaixaBank, "una entitat amb la qual compartim compromís, responsabilitat i col·laboració en l'àmbit social". Martínez ha explicat que les beques van més enllà d'un ajut econòmic i que són una oportunitat per desenvolupar la responsabilitat social individual dels alumnes, que és la que, en darrer terme, la que configura la responsabilitat social col·lectiva.



Ajuts a la mobilitat

A més de les beques de col·laboració, des del curs passat UManresa-FUB ajuda econòmicament els alumnes que participen en programes de mobilitat internacional i estatal, com el programa Erasmus, en el qual hi participaran 18 estudiants, i el programa SICUE, amb 7 estudiants més. En aquest cas, els alumnes reben un ajut directe de la institució de 100 euros mensuals, que serveixen per complementar la beca del programa d'intercanvi internacional. En el cas dels alumnes que participen en programes propis d'intercanvi reben un ajut de 180 euros.

Una altra línia d'ajuts directa està associada als alumnes del programa Prèmium del grau en Administració i Direcció d'Empreses, que poden accedir de forma gratuïta als cursos d'anglès del Servei d'Idiomes. Aquest curs se'n beneficien un total de 38 alumnes, amb una despesa directa de la institució destinada a aquesta formació de 15.700 euros.