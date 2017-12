L'escola d'idiomes es consolida amb més de 800 alumnes i amplia els serveis

Fa cinc anys, el Servei d´Idiomes d´UManresa-FUB va oferir vint cursos, que van impartir un grup de dotze professors a un total de 287 alumnes. Actualment, l´escola d´idiomes universitària ha més que duplicat el nombre de cursos (57), ha doblat el professorat (27) i imparteix formació de diferents llengües a 801 alumnes.

El creixement del Servei d´Idiomes ha estat constant any rere any i aquest increment ha permès ampliar i diversificar l´oferta amb cursos monogràfics tant d´anglès, com d´altres llengües: italià, japonès, rus i alemany. No obstant això, l´anglès en continua sent el principal reclam. Paral·lelament al creixement en la formació, el servei s´ha consolidat també entre les empreses que sol·liciten l´organització de cursos in company a mida de les necessitats del sector en el qual treballen. I, els darrers anys, el servei ha donat un impuls al Servei de Traduccions i correccions i cada vegada hi ha més institucions i empreses que hi recorren per traduir el contingut de pàgines web, catàlegs o fullets informatius, especialment de l´àmbit turístic.



Una escola oberta a tothom

Tot i que hores d´ara els estudiants universitaris continuen constituint el gruix dels alumnes del Servei d´Idiomes, cada vegada hi ha més persones externes que decideixen estudiar-hi algun idioma. Així, mentre l´any 2015-2016 els alumnes externs eren 235, el curs passat, el 2016-2017, la xifra va créixer fins als 316. En el cas dels cursos d´anglès, els més nombrosos, el perfil de l´estudiant és el d´una persona d´entre 18 i 30 anys i gairebé la meitat són alumnes de grau de la institució.

La responsable del servei, Coco Vilaseca-Whitehead, ho explica pel salt qualitatiu que va representar, fa dos anys, l´obtenció de l´acreditació ACLES per als cursos d´idiomes que s´hi imparteixen. En aquests moments, el Servei d´Idiomes d´UManresa-FUB és l´única institució de Manresa que ofereix aquest certificat, un títol reconegut a tot l´Espai d´Ensenyament Superior Europeu. A més a més, tota la formació que s´imparteix a l´escola d´idiomes universitària pot ser reconeguda com a formació del departament d´Ensenyament de la Generalitat.



Exigent, però sense angoixes

Les motivacions per estudiar idiomes són molt diverses. Marta Sellas, professional del departament d´Ensenyament, va decidir estudiar anglès perquè era un requisit que li exigien a nivell professional. Va intentar estudiar idiomes online, però «no era per a mi», reconeix. Algú li havia recomanat el Servei d´Idiomes d´UManresa i, després d´informar-se, va acabar matriculant-s´hi. Aquest és el tercer any que hi estudia anglès perquè segons afirma «he trobat un lloc on estudiar idiomes d´una manera amable, exigent però sense angoixes i motivador».

El cas d´Albert Careta és el d´un estudiant d´infermeria que després d´anys d´estudiar anglès en acadèmies va decidir reprendre´n l´aprenentatge a UManresa. Explica que es va decidir per l´àmplia oferta i per la possibilitat d´accedir a un títol reconegut a tot Europa. A UManresa, va completar-hi els nivells B1, B2 i C1 seguint la programació de cursos i els monogràfics i intensius. Careta afirma que el seu progrés ha estat possible per «la bona base que portava, juntament amb el professorat excel·lent que vaig trobar-hi».

Guillem Puig és un dels estudiants que han aprofitat l´oferta de cursos monogràfics del Servei d´Idiomes. En el seu cas estudia japonès. Puig és enginyer i treballa per a una empresa nipona. Per aquest motiu va decidir aprendre aquest idioma «amb el qual estava en contacte diàriament sense possibilitat d´entendre´n res». De la formació que rep a UManresa en destaca que «el grup d´alumnes és reduït i ens permet treballar molt i avançar a bon ritme».



Formació a mida de les empreses

Un dels àmbits d´actuació que està experimentant més creixement és el de la formació a mida de les empreses, els anomenats cursos in company. Coco Vilaseca-Whitehead l´explica perquè «és una oferta molt personalitzada. Generalment, són cursos d´anglès que les empreses ens demanen que adaptem al camp específic en què treballen. No és el mateix l´anglès que necessita un enginyer, que el que necessita un treballador de l´àmbit de les ciències de la salut o el que pot necessitar un professional del sector de la logística que s´hagi d´entendre amb camioners d´arreu d´Europa». Per això, el Servei d´Idiomes dissenya cada curs partint d´aquests requeriments específics i amb una total flexibilitat en l´organització del curs, que sovint s´imparteix a les empreses dins, abans o després de la jornada laboral.

El valor afegit d´una formació d´aquestes característiques inclou l´ús de plataformes virtuals de suport a la formació gratuïta, un servei d´adaptació terminològica en funció del sector, la gestió de les bonificacions que poden obtenir les empreses per aquesta formació, així com de certificacions i exàmens oficials.

El fet que el Servei d´Idiomes formi part d´una estructura universitària és un element de valor per a les empreses que sol·liciten aquests cursos. Cristina Urango, del departament de Recursos Humans del Grup Vilardell Purtí, explica que «quan vam tenir necessitat que els treballadors perfeccionessin l´anglès, vàrem pensar que UManresa-FUB ens podia donar una acreditació universitària i que podia tenir un nivell més elevat que el que ens pogués oferir cap acadèmia».

Marta Sarró, de l´empresa MACSA, destaca el nivell del professorat, que «aconsegueix enganxar els alumnes malgrat que les classes siguin de 7.30 a 8.30 h del matí». Segons Sarró, «l´adaptació a les necessitats i horaris dels nostres treballadors ha estat clau a l´hora de decidir-nos pel Servei d´Idiomes de la universitat». Entre els usuaris habituals dels cursos in company hi ha el Col·legi d´Enginyers Tècnics i Industrials de Manresa, que «buscàvem una formació d´un anglès molt específic per al nostre col·lectiu d´enginyers que el Servei d´Idiomes va cobrir amb un professor nadiu que a més és enginyer», explica la secretària tècnica, Carme Ferrer.



El servei de traduccions

Va ser l´any 2014 quan el Servei d´Idiomes de la universitat manresana va decidir ampliar la cartera de serveis amb un de traduccions, però no ha estat fins fa uns dos anys que se li ha donat un impuls important, tant a nivell intern dels diferents departaments de la universitat com a nivell extern. Aquest és un servei que segons la seva responsable «va molt lligat al territori. La majoria de clients que tenim són empreses o institucions que volen donar a conèixer el patrimoni turístic o vitivinícola i que tenen webs o material promocional que necessiten traduir». També ha crescut la demanda en l´àmbit d´empreses tècniques, vinculades al sector de l´enginyeria, que necessiten traduir informes tècnics o documents relacionats amb projectes i concursos internacionals. Tot plegat, demostra que hi ha un interès creixent del món empresarial per internacionalitzar-se i això es tradueix en més encàrrecs de traduccions per al servei.