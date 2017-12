Alumnes d'Educació Infantil contribueixen a la millora de la comunitat com a part de la seva formació com a mestres

Els estudis de Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC han incorporat aquest curs una nova activitat formativa, les anomenades "accions integradores".

Aquesta activitat té com a objectius generals la promoció d'actituds pro-socials en els alumnes i la connexió de la formació de mestres amb les necessitats de l'entorn. Aquest primer curs hi participen 82 alumnes, distribuïts en grups, que duran a terme projectes i activitats en 21 entitats, escoles o institucions. En els grups hi treballaran conjuntament alumnes de primer, segon i tercer curs. Segons la directora del grau en Educació Infantil, Montserrat Pedreira, es tracta que "els i les estudiants s'impliquin en accions formatives globals, que tinguin sentit i que tinguin utilitat al territori i que el territori, de la seva banda, aprofiti el potencial de les estudiants i el coneixement que genera la universitat".

Amb les accions integradores, els estudis d'Educació Infantil pretenen que els alumnes treballin aspectes com el compromís, la responsabilitat, la capacitat d'entesa, les inquietuds culturals, l'autonomia, la interdisciplinarietat, la curiositat i el rigor. De forma més específica, aquesta nova activitat pretén que l'alumnat aprengui a analitzar i a reflexionar i que la seva acció posi en valor la funció dels mestres en relació amb la comunitat educativa, la societat en general i la cultura. Una altra competència que es persegueix amb les accions integradores és que l'alumnat aprengui a actuar en contextos de diversitat i inclusió, col·laborant amb les famílies i altres professionals i aplicant estratègies i recursos que redueixin les barreres cap a l'aprenentatge i que promoguin el desenvolupament individual.

Segons l'equip docent d'educació infantil, totes les experiències que visquin els alumnes, a més d'estar orientades a la millora de la comunitat, han de tenir un component formatiu, real, interdisciplinari i ser una proposta que tingui sentit per ella mateixa.

Les accions integradores s'han incorporat al currículum del grau en Educació Infantil i l'alumnat hi ha de dedicar unes 75 hores cada semestre. Durant el primer semestre d'aquest curs, els estudiants han entrat en contacte amb les entitats i de comú acord han elaborat el projecte a desenvolupar. Algunes de les aportacions que faran els alumnes seran en llars d'infants, entitats com Ampans o la Coral de les Escodines, institucions com l'Ajuntament de Manresa, equipaments com la Biblioteca Carles Morató de Solsona, i projectes com Invulnerables. El treball s'ha de completar al llarg del segon semestre i el seu desenvolupament anirà a càrrec dels mateixos alumnes. Està prevista una presentació pública dels projectes realitzats cap a finals de maig.