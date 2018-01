La Clínica Universitària posa en marxa el programa de detecció precoç de problemes de salut en escolars

La Clínica Universitària (CU+) començarà la segona setmana de gener la catorzena edició del Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars, el PDP, que farà revisions d'infermeria, fisioteràpia, logopèdia i podologia a escolars de Manresa, Artés i Santpedor en col·laboració amb les àrees de salut dels ajuntaments i amb acords amb centres escolars.

La darrera edició del PDP, la del curs 2016-2017, va fer un total de 1.250 exploracions a escolars de Manresa, Artés, Santpedor i les Masies de Voltregà –en aquests dos darrers casos a través d'un acord directe amb els centres escolars Llissach i Escola Mare de Déu de la Gleva- per detectar problemes i alteracions de salut que és important diagnosticar de forma precoç per poder intervenir. Del qüestionari d'hàbits de salut que responen els nens i nenes de quart curs de primària, destaca el sedentarisme dels infants en el seu temps de lleure, uns hàbits alimentaris inadequats i problemes de relacions amb els companys.

Els resultats de l'enquesta d'infermeria constaten que un 25,8% dels infants presenta problemes de sobrepès i obesitat i que un 32,7% té risc de patir malalties cardiovasculars o alteracions metabòliques. Aquestes dades s'obtenen a partir del càlcul de l'Índex de Massa Corporal i de l'Índex Cintura Talla. Tot i que el percentatge d'infants amb sobrepès o obesitat és inferior al registrat el curs passat, el de de risc cardiovascular i metabòlic ha augmentat, ja que el curs passat era del 22,9%. En relació amb els hàbits alimentaris, un any més les dades recollides manifesten que els infants consumeixen proteïna animal en excés i que mengen poca fruita i verdura. Es constata un elevat consum de dolços, pastisseria i refrescos.

El qüestionari també fa referència als hàbits de salut. En aquest sentit, les dades d'aquest any constaten el sedentarisme dels infants d'aquesta edat, ja que només el 23,8% dediquen el temps de lleure a activitats esportives. A més, gairebé un 30% dels infants que tenen entre 9 i 10 anys asseguren tenir telèfon mòbil personal, una xifra que ha crescut gairebé 10 punts respecte de l'enquesta de salut del curs passat.

Pel que fa a les relacions amb els altres, el PDP del curs 2016-2017 recull que hi ha un 30,7% dels infants que assegura haver rebut mofa o insults per part dels seus companys, que un 38,6% han rebut amenaces o han estat colpejats i una mateixa proporció que afirma haver-se sentit rebutjat o marginat pels companys. Les xifres s'han reduït en relació amb el curs passat, especialment pel que fa a les mofes i insults, les amenaces i els cops. La sensació de rebuig i de marginació és l'única que augmenta en relació al curs passat, però només amb un punt de diferència.

A banda del qüestionari d'hàbits de salut, el PDP es completa amb una exploració logopèdica que es fa a nens i nenes de 4-5 anys, una exploració de podologia a infants de 5-6 i l'exploració de fisioteràpia que es fa als infants de quart de primària.

Les revisions logopèdiques han detectat un 16,4% d'alteracions de la parla, un 10,8% de disfuncions orofacials, i un 7% d'hàbits orofacials inadequats per a l'edat, com poden ser l'ús del biberó per beure o l'ús del xumet.

Els podòlegs, de la seva banda, han pogut constatar un 47,4% de casos d'alteració de la manera de caminar, un 11,3% de casos d'alteracions a la pell o a les ungles dels peus i alteracions de les extremitats inferiors (9,3% de torsions tibials, 10,3% de desalineacions i 29,9% de pronació del peu).

Finalment, pel que fa a la fisioteràpia, l'exploració constata que un 12,4% dels infants presenten una manca important d'extensibilitat muscular i que un 10,9% són possibles casos d'escoliosi que cal confirmar amb raigs x.

Totes els famílies reben un informe personalitat de les dades i en els casos en els quals es detecten problemes, l'informe aconsella visitar l'especialista corresponent per confirmar el diagnòstic o per iniciar el tractament de les patologies detectades. La Clínica Universitària també elabora un informe que es lliura als ajuntaments col·laboradors perquè disposin de dades útils per programar polítiques actives de promoció de la salut infantil. A més d'aquests informes globals, s'elabora un informe personalitzat de cada infant que es lliura a la seva família. A més, durant la seva visita a les instal·lacions de la Clínica Universitària per sotmetre's a les revisions, els alumnes de quart de primària participen en un taller d'educació saludable sobre alimentació o sobre com tenir cura de l'esquena.