Alumnes d'ADE d'UManresa-FUB participen a la segona edició de l'iFestCat

Un grup de vuit alumnes del grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC van participar en la segona edició de l´iFesCat que es va celebrar a Barcelona a finals del mes de novembre. L´iFest, "The young leaders interaction fest", és una trobada que té com a objectiu inspirar la innovació, la ciència i la tecnologia entre els joves i els seus docents. Organitzada pel Departament d´Empresa i Coneixement de la Generalitat i per l´Ajuntament de Barcelona, els objectius d´aquest esdeveniment són que els joves siguin conscients de les seves possibilitats d'innovar i emprendre, que entenguin que poden fer aportacions disruptives a la societat i que sàpiguen aplicar i utilitzar les tecnologies al servei dels grans reptes de la humanitat.