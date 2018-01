L'Ajuntament de Manresa i el Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa-FUB organitzen una nova edició de l'Escola per a persones emprenedores

El Centre Internacional de Formació Contínua del Campus Manresa de la UVic-UCC i el Centre de Desenvolupament Empresarial de l´Ajuntament de Manresa han organitzat una segona edició de l´Escola per a persones emprenedores. La principal novetat d´aquesta edició és que s´oferiran dos nivells de formació: un enfocat a la generació d´idees de negoci i un altre per a la posada en marxa del projecte. En ambdós casos, la formació tindrà una durada de 40 hores i s´impartirà entre els mesos de febrer i març. La formació té un cost de 30 euros i és gratuïta per a persones en situació d´atur. Les inscripcions per participar-hi estan obertes des d´aquesta setmana.