Una cinquantena de persones participen a UManresa en el tercer Congrés de Pinea3 Living Organizations

Una cinquantena de persones van participar el passat divendres, 19 de gener, en el Congrés Internacional de Pinea3 Living Organizations, que es va celebrar a les instal·lacions d'UManresa. El tercer congrés d'aquest centre internacional duia per títol "Conscious leadership in V.U.C.A. times" i va analitzar com ha de ser el lideratge de les organitzacions en moments de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat. Segons els organitzadors, el tema escollit per aquesta edició "descriu la realitat empresarial i política que vivim en tot el món i, especialment a Catalunya, amb els esdeveniments actuals que marquen les agendes polítiques, però també empresarials i fins i tot emocionals".

En el congrés es van poder escoltar les intervencions de nou ponents procedents d'Estats Units, Gran Bretanya, Noruega, Itàlia i Catalunya. Totes van ser ponències participatives, que van permetre als assistents interactuar i experimentar els continguts sobre els trets essencials per liderar en entorns VUCA. Alguns dels assistents van destacar l'alt nivell d'aquests ponents i la utilitat del congrés "per entendre i gestionar millor la incertesa i la complexitat del dia a dia empresarial".

L'organització del Congrés ha anat a càrrec de Pinea3 Living Organizations, un centre internacional pel Desenvolupament i difusió del coneixement, metodologies i bones pràctiques en l'àmbit de la gestió del canvi i el desenvolupament organitzacional. El Congrés ha compta amb la col·laboració com a partners de TAGA, consultora especialitzada en desenvolupament del lideratge, estratègia i canvi cultural a les empreses, i del Campus Manresa de la UVic-UCC.