El Cicle Obert de Conferències Educatives d'UManresa-FUB presenta experiències de centres que treballen en entorns d'alta complexitat

Els estudis de Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC posen en marxa una nova edició del Cicle Obert de Conferències Educatives que forma part de la cinquena edició del Curs Escoles Singulars.

El cicle inclourà quatre conferències a partir del dijous, 1 de febrer fins al 21 d'abril. Amb el tema "Educar en situacions d'alta complexitat", les xerrades obertes a tothom, parlaran sobre diferents experiències innovadores dutes a terme per centres educatius que afronten situacions complexes en el seu dia a dia. L'objectiu és conscienciar i conèixer més mètodes i solucions per tal que les escoles que es troben en aquesta situació puguin fer front al problema. Les conferències formen part del curs Escoles Singulars, en el qual hi participen 16 persones, entre mestres, estudiants d'educació i persones interessades en el món de l'educació.

La primera xerrada es farà aquest dijous, 1 de febrer, a les sis de la tarda, a la Sala d'actes de l'edifici principal d'UManresa-FUB. Aquesta primera conferència anirà a càrrec de membres de l'equip directiu i educatiu de l'escola Joaquim Ruyra, que explicaran la seva experiència de treball educatiu en un barri d'alta diversitat i complexitat. El cicle continuarà el dia 7 de febrer amb Paz Gonçalves, mestra amb 20 anys d'experiència, especialista en educació infantil i directora de Amadahi, una escola on la majoria de vivències passen a l'aire lliure. La conferència de Gonçalves durà per títol "Educando el corazón a través de la naturaleza". La tercera conferència serà el dia 6 de març i anirà a càrrec Fina Pérez, que treballa al Casal dels Infants del Raval. Pérez parlarà de "Com acompanyem a infants, joves i famílies al Casal dels Infants del Raval". Tancarà el cicle Vicenç Arnaiz, el dia 10 d'abril amb l'última conferència sobre "L'educació davant la pobresa infantil". Arnaiz és psicòleg i assessor de l'Organización Estados Iberoamericanos en qualitat d'expert en Educació Infantil.