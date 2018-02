El Servei d'Idiomes d'UManresa es converteix en centre examinador acreditat per Oxford

El Servei d'Idiomes d'UManresa-FUB ha estat reconegut com a Centre Examinador de l'Oxford Test of English. Oxford University Press ha fet arribar aquest reconeixement a UManresa aquest mes de febrer, posant de relleu la "qualitat, l'esperit emprenedor i el renom" del seu Servei d'Idiomes.

El reconeixement permetrà a la universitat disposar de més eines qualitatives en la seva avaluació i alhora afegeix una tercera acreditació d'una universitat de prestigi per als diferents nivells de domini de la llengua anglesa. Així, les persones que s'examinin al Servei d'Idiomes d'UManresa podran accedir a la qualificació pròpia, al reconeixement ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) i, a partir del curs que ve, també a la validació per part d'Oxford, un títol reconegut a nivell internacional.

Aquest nou examen està avalat pel Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Generalitat de Catalunya i la CRUE (la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles), per la qual cosa la seva validesa inclou també l'acreditació de llengua estrangera en els àmbits de l'ensenyament superior, la mobilitat internacional i la formació del professorat.

L'Oxford Test of English és un examen per certificar el nivell de coneixement de la llengua anglesa que es duu a terme online i que dura unes dues hores. La prova avalua les quatre competències i destreses bàsiques: lectura, comprensió, expressió i escriptura. Un dels avantatges d'aquest examen és que molt flexible, ja que es pot realitzar per mòduls que es poden repetir de manera individual.

Aquest reconeixement suposa un pas endavant per al Servei d'Idiomes d'UManresa, que en els darrers anys ha experimentat un creixement significatiu en el nombre d'alumnat i de cursos impartits. Actualment prop de mig miler de persones aprenen idiomes en aquest servei, principalment l'anglès, però també alemany, japonès, rus, italià, castellà i català.