L'investigador Pere Joan Cardona i la Coral Infantil de les Escodines, Premis Séquia 2018

El lliurament del guardó, una escultura de Ramon Oms, es farà en el marc de la Festa de la Llum, el proper 17 de febrer, a dos quarts de vuit del vespre, al Museu de la Tècnica de Manresa. També es convidarà als premiats a signar en el llibre d´honor del guardó.

Durant la presentació del veredicte, el director general de la Fundació Universitària del Bages ha recordat que el premi vol posar de relleu les actituds que fan que una societat avanci, superant les adversitats, com van fer els manresans que el segle XIV van impulsar la construcció de la Séquia. De la seva banda, Josep Alabern, vicepresident d´Aigües de Manresa, ha dit que l´esforç que van fer aquells manresans, que van estar 45 anys construint el canal amb tota mena d´adversitats en contra, ha estat cabdal per a la configuració actual de la ciutat de Manresa i la comarca del Bages. Per a Neus Comellas, regidora de Festes de l´Ajuntament de Manresa, els guardonats d´aquesta edició són un exemple "de saber escoltar les necessitats i de la tenacitat i la constància de treballar per trobar solucions. Són un exemple que les coses complicades no sempre acaben malament si hi ha constància i perseverança".

Els guardonats



El jurat ha decidit atorgar el premi individual a Pere Joan Cardona per la creativitat i l´enginy de la seva feina, en aquest cas, la investigació mèdica. També pel seu esperit emprenedor en benefici del benestar i la qualitat de vida de les persones. El jurat també n´ha destacat la capacitat de treballar en equip per aconseguir objectius ambiciosos i el compromís amb el país i el manteniment del seu arrelament a la ciutat de Manresa.

Cardona és metge i investigador biomèdic especialitzat en l´estudi de la tuberculosi. És fundador de l´empresa Manremyc, que produeix un complement alimentari que redueix el risc de desenvolupament d´aquesta malaltia, autor de 16 patents d´invenció i president del Consell d´Administració de l´Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Pel que fa a la categoria de premi col·lectiu, el jurat ha considerat que la Coral Infantil de les Escodines entronca amb l´esperit dels impulsors de la Sèquia per la seva capacitat de plantejar-se objectius ambiciosos suplint la manca de recursos amb el treball en equip, proa activitat i actitud positiva i creativa. També pel compromís amb la comunitat per fer-la més integradora i per promoure la igualtat d´oportunitats per a infants i joves en risc d´exclusió.

Aquesta Coral està formada per nens i nenes d´entre 5 i 12 anys i és dirigida des del voluntariat per Rosa Maria Ortega. L´objectiu de la coral és impulsar una vivència activa des de la cultura per contribuir a la igualtat d´oportunitats en l´accés a la música. El treball de la Coral ajuda a estendre l´estimació cap a la llengua, l´art, el barri de les Escodines, la ciutat i el país entre infants del barri que tenen diferents llengües maternes, tradicions i orígens culturals.

El jurat del Premi Séquia 2018 ha estat format per Neus Comellas, regidora de Festes, en representació de l´Ajuntament de Manresa; Valentí Tatjé en representació de l´Associació de la Misteriosa Llum; Montse Pich en representació del Col·legi d´Advocats de Manresa, l´entitat que enguany administra la Festa; Laia Muns en representació de la Fundació Aigües de Manresa-Parc de la Séquia; i Àngels Fusté, en representació de la Fundació Universitària del Bages. El jurat ha volgut posar de relleu que per prendre la decisió sobre els guanyadors d´aquesta edició s´han prioritzat aquelles candidatures en les quals destacava la capacitat per superar situacions adverses a partir d´una actitud constructiva.