UManresa convoca la dissetena edició dels Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat

El campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha convocat la dissetena edició dels Premis UManresa per a treballs de Recerca de Batxillerat. La convocatòria té com a objectiu incentivar l'esperit investigador entre els alumnes de centres de secundària i alhora pretén ser un reconeixement al rigor en la recerca.

Amb els Premis, la universitat també vol posar en valor l'esforç del professorat per dotar els joves estudiants d'eines i recursos per a la investigació. Els treballs es poden presentar en tres modalitats: Ciències de la Salut, Economia i Empresa i Educació, els tres àmbits d'especialització de la institució universitària. Els premis seran patrocinats per Catalana Occident i Control Group i els estudis de Ciències Socials de la universitat, amb una dotació global de 3.450 euros.

La convocatòria està oberta a tots els estudiants de batxillerat de centres d'ensenyament secundari de Catalunya. Els treballs poden ser individuals o col·lectius i s'han de presentar a través de l'institut. El treball ha d'anar acompanyat d'un resum d'una pàgina amb els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. S'admetran un màxim de tres treballs per institut i modalitat. El termini màxim per a la presentació de treballs finalitza el 20 d'abril de 2018. El jurat dels premis estarà format per professorat d'UManresa, un professor de secundària i un membre de l'empresa patrocinadora per a cada modalitat.

L'empresa Grup Catalana Occident serà l'encarregada de reconèixer el Premi de Ciències de la Salut; la Facultat de Ciències Socials patrocinarà el Premi UManresa - Economia i Empresa i Control Group assumirà el patrocini del millor treball en l'àmbit de l'educació. Els guanyadors rebran un premi de 700 euros, a més de la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau que s'imparteixen a UManresa, excepte Medicina. També s'atorgarà un accèssit de 300 euros per a cada modalitat i l'institut del treball guanyador del primer premi rebrà 150 euros.



Guanyadors de la darrera edició



En la setzena edició de la convocatòria hi van participar 66 estudiants. El premi de la setzena edició en l'àmbit de les ciències de la salut va ser atorgat al treball "Neoroquímica del estrés y su relación con la neurogénesis del hipocampo" de Micaela Izbicki Mariñansky, alumna de l'Institut Complex Cultural i Esportiu col·legi Montessori- Palau de Girona. En la modalitat d'Educació, el premi se'l van endur Núria Bartrolí Albiñana i Nàdia Moreno Lardiés, de l'Institut el Cairat d'Esparraguera, amb el treball "Jo i els altres, estudi sobre la pressió socials en nens". Finalment, en l'àmbit d'economia i empresa, "Cal Guirre, valer-se per viure", va ser el treball guanyador de Laura Murcia Pujol, alumna de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona.