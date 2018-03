El Servei d'Idiomes d'UManresa-FUB convoca un concurs de haikus en anglès a través de Whatsapp

Aquesta és la segona vegada que el Servei d´Idiomes aprofita les dates properes a Sant Jordi per organitzar un concurs de haikus, tot i que a diferència de la primera edició, ha decidit obrir-la al conjunt de la ciutadania i facilitar la participació utilitzant els avantatges de poder presentar l´obra a través d´una aplicació de telefonia mòbil. La presentació de poemes es pot fer fins al dia 15 d´abril de 2018 al número de telèfon 626 782 498.

Un haiku és una composició poètica tradicional japonesa que està formada per tres versos breus de 5, 7 i 5 síl·labes. Habitualment es tracta de poemes relacionats amb la sorpresa i l´embadaliment que produeix la contemplació de la natura.

La presentació de poemes al concurs s´ha de fer enviant un missatge per whatsapp amb el text del haiku, el nom i cognom de l´autor/a i indicar si s´és o no alumne del Servei d´Idiomes i en el cas que sí, a quina llengua i quin nivell s´està matriculat. En el cas dels membres de la comunitat universitària també caldrà que ho indiquin especificant si són estudiants, professorat o personal d´administració. Hi pot participar qualsevol persona a partir dels 16 anys encara que no tingui cap vinculació amb la universitat. El primer premi serà un curs intensiu gratuït d´anglès del Servei d´Idiomes i el segon una sessió gratuïta de fisioteràpia a la Clínica Universitària.

El jurat que decidirà els premis estarà format per l´artista plàstica, Lourdes Fisa, la dramaturga i directora de teatre, Sílvia Sanfeliu, i la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas. Totes les obres presentades es podran llegir en l´exposició online que es farà a la web d´UManresa-FUB.

La primera edició del concurs de haikus del Servei d´Idiomes es va convocar l´any 2016, com una activitat adreçada i limitada a l´alumnat dels diferents cursos que imparteix aquest departament de la universitat. En aquella ocasió hi van participar 173 persones i la guanyadora va ser Marta Sellas amb el poema titulat "Serendipity". El segon premi va ser per Núria Sanz i el seu haiku "Claudine". Tots els treballs es van exposar al vestíbul de l´edifici principal.