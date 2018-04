Més de 700 visitants a la jornada de portes obertes de la UManresa-FUB

Més de 700 persones han aprofitat la Jornada de portes obertes a UManresa-FUB per conèixer l'oferta formativa del campus Manresa de la UVic-UCC. Una oferta que per al curs 2018-2019 creix amb dos nous cicles formatius de grau superior: un d'Administració i finances especialitzat en gestió esportiva i un d'Educació infantil especialitzat en experimentació i ciència a les primeres edats. La xifra de visitants representa un increment del 16% en relació amb el nombre de persones que van passar per UManresa en la Jornada de portes obertes del curs passat. Dels 700 visitants, 244 eren persones directament interessades en els estudis i la resta, acompanyants.

D'aquests 244 futurs estudiants, la majoria, 140 s'han interessat pels estudis que imparteix la Facultat de Ciències de la Salut (Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, el doble grau en Podologia i Fisioteràpia, i Logopèdia semipresencial, el grau interuniversitari que s'imparteix amb la UOC des del curs actual). 50 persones han vingut atretes per l'oferta del Campus Professional, que a més dels dos nous cicles formatius n'imparteix un de Tècnic en pròtesis dentals. Els graus de la Facultat de Ciències Socials (ADE i Educació Infantil) han atret 48 persones i sis més, han visitat les instal€lacions per tenir informació del grau en Medicina de la UVic-UCC, que s'imparteix als campus Vic i Manresa.

Pel que fa a les procedències, el 36% dels visitants eren del territori de la Catalunya Central, el 26% venien d'altres comarques de la demarcació de Barcelona i un 11% venien d'altres províncies catalanes. Un 25% eren d'altres països, principalment francesos atrets pels estudis de grau en Fisioteràpia, i un 2% venien de l'estat espanyol.