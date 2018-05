Més de 150 persones es mobilitzen en una nova edició del simulacre d'emergències d'UManresa

Més de 150 persones s´han mobilitzat aquest dissabte per participar en el simulacre d´incidents de múltiples víctimes i catàstrofes que posa a prova els coneixements dels alumnes del Màster d´Emergències Extrahospitalàries i del Curs d´Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes impartits pel Centre Internacional de Formació Contínua del Campus Manresa de la UVic-UCC. En aquesta ocasió s´ha simulat un atropellament massiu protagonitzat per terroristes en un espai on se celebra un concert amb molta gent jove com a públic. Aquesta ha estat la primera vegada que el simulacre es feia a la plaça Cívica, a l´espai que hi ha entre l´edifici de la Clínica Universitària i l´edifici principal. L´actuació dels sanitaris davant l´emergència ha culminat amb la suposada mort de 8 persones i l´atenció de 49 ferits de diversa consideració.

Un any més, l´escenografia muntada pretenia fer experimentar als alumnes una situació de molta complexitat, en la qual el nombre de víctimes supera el dels sanitaris i on cal actuar seguint tot un seguit de pautes i en coordinació amb tots els cossos d´emergències per reduir el nombre de víctimes mortals. L´objectiu final és que es cometin errors per avaluar-los posteriorment i que aquests serveixin com a aprenentatge en una situació real.

En el simulacre hi han participat 25 alumnes del Màster d´emergències i 20 més del Curs d´Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes que durant el simulacre han assumit el paper de sanitaris. Entre aquests hi ha bàsicament socorristes, bombers, tècnics sanitaris, infermers i metges. També hi han participat una setantena de voluntaris que han fet el paper de víctimes.

Un any més, el simulacre ha comptat amb la col·laboració de Transport Sanitari de Catalunya, Sistema d´Emergències Mèdiques, Protecció Civil, Creu Roja Manresa i Diesa.