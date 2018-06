Alumnes d'ADE d'UManresa treballen l'actitud emprenedora

Els alumnes de l´assignatura d´Emprenedoria de primer curs d´ADE d´UManresa tenen un repte: omplir la sala d´actes de la FUB2 en l´acte que han organitzat per al proper dijous, 7 de juny, a les 17h, a la FUB2. Es tracta del tast emprenedor, que forma part de la programació de la Fira del Vi del Bages. A més d´un tast de vins amb la col·laboració d´alumnes d´Hosteleria i Sommelieria de l´Escola Joviat, els 24 alumnes, distribuïts en quatre grups, han hagut de preparar una presentació per aquest acte relacionada amb el pas del temps en el vi adreçada al públic assistent. D´aquesta manera, els alumnes combinen el treball individual, el col·lectiu i el treball extern, ja que han hagut de coordinar-se amb els organitzadors de la Fira per programar l´acte. Aquests dies, els alumnes estan treballant la divulgació d´aquesta activitat per aconseguir omplir la sala d´actes, que té una capacitat per a un centenar de persones. Aquesta no és la primera vegada que el professor Marc Bernadich introdueix la innovació dins d´aquesta assignatura. Fa dos anys, els alumnes van haver d´emprendre la producció d´una obra de teatre, des d´escriure-la, fins a representar-la.