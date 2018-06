Antonio Gómez, professor de Podologia d'UManresa, publica un treball sobre l'ús de plantilles per part dels motociclistes

Antonio Gómez, professor de Podologia d'UManresa, publica un treball sobre l'ús de plantilles per part dels motociclistes UManresa

El professor de biomecànica aplicada del grau en Podologia de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC, Antonio Gómez, acaba de publicar un article a la prestigiosa revista Prosthetics and Orthotics International. El treball, que signa amb altres professors de la Universidad Rey Juan Carlos i de la Universidad de A Coruña, analitza la pressió als peus dels motociclistes amb diferents plantilles i conclou que l´ús de plantilles amb alumini redueix significativament aquesta pressió. Els altres autors del treball, titulat "Aluminum foot insoles reduce plantar forefoot pressure and increase foot comfort for motorcyclists", són Israel Casado, Ricardo Becerro, Daniel López i Marta Elena Losa.