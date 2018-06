Universitats i gestors d'escoles bressol d'Hongria, Itàlia i Bèlgica s'apropen a conèixer el Lab 0_6

Un grup de dotze persones format per persones vinculades a la Universitat de Florència, la Universitat Elte d´Hongria, Erasmus Hogeschool de Brussel·les i a les entitats de gestió d´escoles bressol Cooperativa Arcà i Encís Cooperativa, han visitat recentment el Lab 0_6 d´UManresa en el marc d´un projecte internacional Erasmus+ sobre temes d´interculturalitat coordinat per Galileo Projetti. Encís Cooperativa, que col·labora habitualment amb el Lab 0_6 a través del professor Gabriel Lemkow, va incloure la visita a aquest equipament com a exemple d´un model educatiu interessant tant per a les universitats com per a les empreses gestores d´escoles bressol.