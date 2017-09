La importància d'aprendre idiomes des de petits

Han escoltat parlar mai de la plasticitat del cervell? És la capacitat que té el sistema nerviós d'adaptar i reestructurar les seves connexions nervioses, dit d'una altra manera, si el nostre sistema nerviós rep informació, pateix una lesió o té una experiència sensorial, el nostre cervell s'adapta als nous canvis.

Això pot succeir en qualsevol etapa de la vida, però durant la infància té més elasticitat. De petits es viuen noves experiències i entra major quantitat de coneixement, de manera que és més modificable que en etapes posteriors. El cervell té a qualsevol edat la capacitat de seguir aprenent, però amb els anys va perdent facultats.

Per això, hem de potenciar l'aprenentatge en els nens en el moment òptim. Un exemple clar d'això es que tots els nadons poden distingir qualsevol fonema lingüístic, però a partir dels 6 mesos només poden diferenciar el de la seva llengua materna.

Quan els nens es traslladen a un altre país amb una altra llengua o des de petits el seu pare o mare els parla en un altre idioma, ho aprenen amb més facilitat. Hi ha actors de Hollywood que han passat per això, per exemple, Milla Jovovich ('Resident Evil') va néixer a la Unió Soviètica però la seva família es va traslladar quan ella tenia 5 anys a Londres i posteriorment als Estats Units. Als 3 mesos de viure allà, parlava un anglès fluid. Una cosa semblant li va passar a la italiana Rose McGowan ('Embrujadas') que es va traslladar a Oregon quan va complir els 10 anys, però no va trigar a aprendre l'idioma.

Mudar-te és un avantatge per aprendre idiomes, però hi ha opcions que estan més a prop i que no comporten traslladar la residència familiar. Cal començar amb l'anglés com més aviat millor, i per això, és important apuntar als nens a una escola d'anglès que els serveixi com a reforç. Una altra de les raons per començar a una edat primerenca, és que com més petits són, més temps tenen per dedicar-li a l'anglès o un altre idioma perquè tenen menys activitats programades i menys responsabilitats. A mesura que van creixent comencen a apuntar-se a extraescolars, a tenir més deures d'altres assignatures i comencen el seu camí per l'«edat del pavo» el que comporta una major distracció del focus: el segon idioma tan imprescindible en l'actual mercat laboral.

Si comencen aviat a estudiar anglès aconseguiran tenir una ment més oberta ja que els permetrà conéixer coses que no estarien al seu abast per l'idioma, com a l'hora de viatjar, a l'hora de llegir, en veure pel·lícules o sèries en versió original i el que és més important, en poder relacionar-se amb persones que no parlin el seu idioma i perdre els prejudicis que puguin tenir. A més, augmenten la possibilitat de trobar oportunitats laborals en un major nombre de països.

Aprendre pot ser divertit especialment als més petits, ara, les escoles d'anglès del British Council tenen els cursos Early Years per a nens de 2 a 5 anys basats en el sistema britànic d'ensenyament infantil. Consisteix en desenvolupar una actitud positiva davant l'aprenentatge a través de classes dinàmiques amb una estructura molt ben definida. Sempre respectant que l'evolució del nen sigui al seu propi ritme.

El British Council també té classes dirigides a nens de 6 a 17 anys centrant-se en lliçons interactives perquè millorin la seva comprensió de l'anglès practicant-lo. Per aconseguir-ho, des de British Council utilitzen tàctiques divertides com ara jocs, rimes, cançons, contes, manualitats, teatre? A més, des de primària es poden començar a preparar per als exàmens d'anglès avançat com el Cambridge First i Advanced.

Cada vegada són més les empreses que demanen com a requisit indispensable posseir algun d'aquests certificats, així que com més aviat comencin, més preparats arribaran al mercat laboral.