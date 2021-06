El Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona proposa al visitant endinsa-se dins d’una antiga mina i descobrir un indret de gran bellesa visual. Concretament, la visita es fa per dins les antigues instal·lacions de Mina Nieves. D’aquí i durant dècades – fins el 1990- se’n va extreure sal. La geologia, la mineralogia, la botànica i la història tenen en aquest recinte un punt de trobada. El punt fort de l’itinerari és la baixada a la mina. Vehicles especials traslladen el visitant fins a la Vall Salina. Allà es pot observar la Muntanya de Sal de Cardona des de ben a prop. I seguidament, serà el torn d’equipar-se amb un casc miner i introduir-se dins de una galeria de la mina. En aquest recorregut, d’uns 500 metres, es pot gaudir d’espectaculars estalactites i estalagmites. També delectar-se amb els dibuixos que formen les diferents vetes de sals. El recorregut no està adaptat per a minusvàlids.

Completa la visita un passeig per les antigues instal·lacions mineres, a l’entorn de l’antic pou d’extracció del mineral, Maria Teresa. L’àrea museogràfica s’estén per un espai obert que explica la història de l’explotació de les sals, la geologia, la mineralogia i la botànica d’aquest Espai d’Interès Natural, la Vall Salina de Cardona. També es pot entrar a l’edifici de màquines del pou miner i contemplar la maquinària del pou dissenyada i construïda per Alsthom (avui Alstom) als anys 20. Si baixeu al soterrani trobareu una exposició fotogràfica.

L’antiga fusteria i taller mecànic acullen el Centre d’Artesania de la Sal, Art-Sal i l’exposició “Memòria de les Dones de les Colònies Mineres”. En aquest punt també hi ha una cafeteria i una terrassa exterior. A la recepció hi es poden comprar productes i bibliografia sobre Cardona.

Muntanya de Sal de Cardona

Cardona, Barcelona

Informació: http://cardonaturisme.cat/