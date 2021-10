Sí, encara que sigui una festa importada, Halloween suma cada any més adeptes a casa nostra i la data ja és a tocar. Per això, molta gent ja s’ha posat fil a l’agulla amb la decoració, les disfresses i els menús per tenir-ho tot a punt quan arribi l'hora de la diversió. Tot i que la festa d'enguany tornarà a estar condicionada per la preocupant situació sanitària, conseqüent de la covid-19, són moltes les famílies que celebraran la nit més terrorífica de l'any. I

Decorar la casa per Halloween pot ser una bona excusa per fer una activitat en família. Per això, en aquest article recollim manualitats fàcils i barates per decorar casa nostra!

Teranyines per a Halloween

Un dels ‘attrezzo’ més recorreguts per a la decoració de Halloween són les tenebroses teranyines. Per preparar-les no hi ha res més fàcil que utilitzar unes bosses d’escombraries negres. Simplement cal que dibuixis sobre el plàstic la forma de la teranyina i després la retallais amb unes tisores.

Fantasmes de Halloween

Un altre dels elements decoratius més famosos per Halloween són els fantasmes. En aquest cas, els prepararem amb globus. Només necessitaràs unes ampolles, globus, un drap o tros de llençol vell, cola, aigua, retoladors i cinta adhesiva. El primer que hauràs de fer és inflar els globus. Després, unta-hi la cola i l’aigua per cobrir-los amb la tela. El toc final l’aconseguiràs pintant cares als teus fantasmes de Halloween.

Mans ensangonades

Una altra divertida manualitat per a Halloween és omplir la casa de cartolines amb mans untades en pintura vermella. Fes partícips els nens: pinta’ls les mans amb pintura vermella. Després estampa les mans en cartolines i ja tindràs preparada la teva decoració per a Halloween.

Carbasses personalitzades

I com no podia ser de cap altra manera, les carbasses no podien faltar en aquest article sobre decoració de Halloween. No hi ha festa de Halloween sense carbasses, per això pots fer-ne unes quantes i personalitzar-les. Hi ha diverses maneres, però si seguim la línia de manualitats fàcils i barates per a Halloween, podem emprar unes pintures o retoladors per pintar les cares de les nostres carbasses de Halloween. Una vegada més, es tracta d’una manualitat que pots deixar en mans dels més petits, que estaran encantats amb la seva feina terrorífica.