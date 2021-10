Barcelona ja té una macrobotiga dedicada íntegrament a Lego, a una de les joguines més conegudes i venudes del món. Es tracta de la primera "Flagship Store Lego" que s'obre a Europa, l'establiment insígnia de l'empresa danesa, que entre cues i molta expectació ha aixecat la persiana per primera vegada aquest divendres, 29 d'octubre, al Passeig de Gràcia.

La inauguració d'una botiga de Lego és sempre un esdeveniment com ho demostra el fet que ahir a les 3 de la matinada ja hi havia gent esperant a la porta per intentar ser els primers en entrar. Hi havia gent de la ciutat, però també altres compradors que han agafat un vol per ser avui a Barcelona. A dins, els esperaven tota mena de joguines i merchandising de la marca danesa i maquetes de grans dimensions fetes amb peces de Lego, entre les quals destaquen una del Parc Güell i una la Sagrada Família.

La de Barcelona és la tercera Flagship Store Lego més important del món, d'entre més de 700. Ubicada al número 9 de passeig de Gràcia, està dissenyada seguint el concepte "retailtainment", una modalitat que uneix la venda i l'entreteniment amb l'objectiu d'oferir una "experiència interactiva" a tots els clients que visitin el local, segons expliquen des de la companyia.

La botiga vol ser un homenatge a la ciutat comtal, amb models a escala real construïts pels mítics maons de colors reproduint icones de la ciutat, ja que, segons apunten des de la companyia danesa, "Barcelona és una de les ciutats que més encaixa a l'univers Lego”.

L'esmentada rèplica de la Sagrada Família, construïda amb més de 200.000 maons Lego, és la carta de presentació del nou local de Lego. A més, la botiga té dues mascotes oficials, Antoni i Dragó, una picada d'ullet a Antoni Gaudí i el drac del Parc Güell, ja que “Antoni simbolitza el caràcter innovador i artístic de Catalunya, mentre que Dragó reflecteix l'esperit inspirador que porta les persones a desenvolupar la seva faceta més creativa", expliquen des de l'empresa.

Els visitants del local, que té amb una superfície de 805 metres quadrats, també hi trobaran una fàbrica amb què podran dissenyar les seves pròpies figures Lego i posteriorment imprimir-les, a més d'un taller per fer retrats-mosaics.

Recentment, i coincidint amb l'obertura de la botiga i la campanya de Nadal, l'empresa de Dinamarca ha afegit al seu catàleg el “Lego Camp Nou”, una reproducció de l'estadi blaugrana formada per més de 5.500 peces i venuda a un preu de 329,99 euros, que tindrà un lloc destacat a les prestatgeries de passeig de Gràcia al costat de les maquetes de De Harry Potter, Star Wars i Ninja, sense oblidar les caixes negres amb les peces per aixecar l'apartament de 'Friends' o 'Seinfeld'.

A tot l'Estat, Lego hi té sis establiments oficials, dos a Barcelona, ​​dos més a Madrid, una botiga a Saragossa i una altra a Sevilla, als quals se suma des d'avui la Flagship Store Lego del Passeig de Gràcia.