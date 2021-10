Els panellets són un dels postres festius més bons i una de les millors excuses per fer una activitat en família a la cuina. Petits i grans poden gaudir preparant els panellets de massapà per la Castanyada i Tots Sants i decorar-los de la forma que més els agradi. A continuació us expliquem la recepta per fer una seixantena de panellets. És hora de posar-se a treballar!

Ingredients per fer uns 65 panellets petits

500 g d'ametlla molta

600 g de sucre

1 ou

Ratlladura d'una llimona

1 patata de 150 g aproximadament o 30 g de flocs de patata

Aigua (en cas que optem per fer servir puré de patata)

Preparació dels panellets

La massa pròpiament dita del massapà pot fer-se el dia anterior, o en el mateix moment, sempre que la deixem reposar una mica un cop feta perquè agafi consistència. La podem fer de dues maneres:

Opció 1: en aigua, posem a bullir una patata d'uns 150 g. Un cop bullida, la pelarem, la trinxarem amb l'ajuda d'una forquilla i la deixarem refredar.

Opció 2: prepararem un puré de patates. Farem bullir aproximadament uns 200 g d'aigua i quan estigui llest, afegirem els flocs de patata i remenarem fins a formar un puré. Reservarem i deixarem refredar, tapant-lo amb un paper film.

Mentrestant, en un bol, abocarem l'ametlla, el sucre, la ratlladura de la llimona i la clara d'un ou i batrem a poc a poc fins que es formi una pasta. Quan el puré o la patata estigui freda, ho afegirem a la mescla i continuarem batent. La massa resultant la deixarem a la nevera ben tapada d'un dia per a l'altre.

L'endemà, traiem el massapà i el tallem en trossets iguals, formant boletes amb cadascun d'ells. A continuació, passarem les boles per un ou batut i enganxarem els pinyons.

Anirem col·locant les boletes de cada panellet a la safata del forn i les daurarem durant uns 7 minuts a uns 220 graus tot i que això dependrà del tipus de forn. Sobretot, és molt important vigilar-los contínuament perquè no es coguin i se'n desmuntin.

Servir freds acompanyats de moscatell o vi dolç.

Consell: Es poden deixar en remull els pinyols d'un dia per un altre per facilitar que s'enganxin a la massa.

Varietats

Quan tinguem la massa feta, podem també arrebossar-los en coco ratllat o en xocolata líquida. De ben segur que seran la delícia dels més menuts.