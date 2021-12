El nou museu Magic World obre les portes aquest dimarts al carrer Casp de Barcelona. El centre exposa una quarantena de murals en 2D que adopten un efecte realista i tridimensional gràcies a una perspectiva concreta, i a la llum i el joc d'ombres de cada espai. Els dos socis gerents, els austríacs Frederik Lehner i Alexander Laber, han tirat endavant el projecte amb una inversió de 400.000 euros i amb un espai de 300 metres quadrats. L'objectiu, ha assenyalat Frederik Lehner, en declaracions a l'ACN, és "entretenir-se una hora i mitja i compartir després amb els teus amics a les xarxes socials" les fotografies. Segons els seus creadors, la previsió d’assistència al museu de cara a l'any vinent, és de 100.000 visitants.

El co-soci gerent de Magic Wotrld Frederik Lehner ha explicat que la idea del 'Trick-Art' és que hi ha un fons amb 2D i gràcies a les ombres i la perspectiva, des d'on es fa la fotografia, la imatge ofereix una impressió tridimensional.

L'anomenat 'Trick-Art' no es du a terme amb pintures, sinó amb fotografies on s’engloben idees diverses i fins i tot localitzacions de Barcelona com el Park Güell o la Rambla. En total, hi ha més de 40 murals de temàtiques variades i el públic podrà des de caminar sobre ocells al cel o volar en una habitació o per l'espai. Lehner ha remarcat que a l'inici s'explica al públic com fer les fotografies. "Aquest és un món més perfecte que el món real", ha remarcat Lehner. De fet, ha assegurat que ningú podrà tenir una foto del Park Güell com la que es podrà fer a Magic World. "La idea és passar un temps perfecte", ha afegit.

Lehner ha assegurat que volia tornar a Barcelona on fa 10 anys tenia una empresa i en un primer moment no sabia si fer una casa de subhastes o una galeria i un arquitecte amic seu li va proposar fer un centre 'Trick-Art'. "I sis mesos després, estem aquí".