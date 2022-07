Les vacances són un moment ideal per a gaudir de l'aire lliure i poder compartir més temps amb les persones a les quals estimem. Si a més, podem inculcar als nostres fills valors com la constància, la solidaritat, l'esforç, el respecte per la naturalesa alhora que desenvolupen una activitat física, plantejar-nos una de les rutes jacobees del Camí de Santiago per a aquest estiu, es converteix en un pla perfecte per a passar uns dies amb la nostra família.

No obstant això, si ja són unes vacances que per si mateixes ja necessiten certa planificació, fer-ho amb nens, requereix uns consells addicionals que haurem de tenir en compte perquè concloguem aquest viatge amb èxit. Entre ells: Encara que el camí és apte per a totes les edats, no s'aconsella fer-ho amb nens menors de tres any s, i no només perquè els nens d'aquesta edat no gaudiran de l'experiència, sinó per tot el tema logístic que això comporta.

s, i no només perquè els nens d'aquesta edat no gaudiran de l'experiència, sinó per tot el tema logístic que això comporta. Tria una ruta sense molta complexitat tècnica . Les dues millors per a fer amb nens, són els últims 100 quilòmetres del camí francès i del camí portuguès (aquesta distància és la mínima necessària per a obtenir la Compostel·la).

. Les dues millors per a fer amb nens, són els últims 100 quilòmetres del camí francès i del camí portuguès (aquesta distància és la mínima necessària per a obtenir la Compostel·la). Planifiqueu etapes més curtes, com a molt de 15 o 20 quilòmetres, i sempre en funció de l'estat físic de cadascun.

Descanseu uns deu minuts cada hora caminada.

Aprofiteu els descansos per a prendre aliments energètics com a barretes, sucs, fruita o fruita seca.

com a barretes, sucs, fruita o fruita seca. Procureu que tinguin una bona hidratació , així com una bona protecció solar.

, així com Reserveu els allotjaments amb antelació. D'aquesta manera us garantireu places segures per a descansar després d'aquests dies esgotadors.

D'aquesta manera us garantireu places segures per a descansar després d'aquests dies esgotadors. Comenceu a fer excursions amb els nens almenys dos o tres mesos abans d'iniciar la ruta , per a anar-vos acostumant i augmentant la resistència de manera progressiva.

, per a anar-vos acostumant i augmentant la resistència de manera progressiva. Compreu calçat adequat amb antelació i useu-lo per a evitar rascades i nafres durant el camí.

Lleveu-vos molt d'hora per a evitar caminar durant les hores de més calor. Fer aquest tipus de ruta, per tant, és possible, i fins i tot hi ha empreses especialitzades a preparar rutes per a famílies amb fills, en les quals a més d'organitzar-lo tot (trajectes, transport d'equipatge, etc.) també van organitzant activitats lúdiques perquè els més petits s'entretinguin. Segur que amb una mica de preparació i planificació, acaba sent una experiència que romandrà en la memòria de tots, durant tota la vida.