Com cada Nadal, els museus i equipaments patrimonials ofereixen una variada oferta d’activitats dirigides al públic familiar. Aquí teniu una selecció.

El 21 de desembre, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona inaugura l’exposició ‘Jordi Pol. Entre la multitud’, una mostra que documenta la Barcelona anterior a la transformació de la ciutat amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992. I relacionada també amb aquest tema, al Castell de Montjuïc continua oberta l’exposició ‘30 anys després’, un repàs de les llums i ombres que van suposar els canvis olímpics, a més de cara a diumenge (11.30 hores) proposen el taller familiar ‘Deixa’t atrapar pels Jocs de Barcelona-92’.

També presenta nova exposició l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona sota el títol ‘L’art del cartell a Barcelona’, amb peces de tot el segle XX i autors com Josep Obiols, Francesc Galí, John Hassall, Peret (Pere Torrent) i Xavier Mariscal, entre altres.

Mercat del disseny

A la Virreina Centre de la Imatge hi ha quatre exposicions: ‘Cançó de Pedro Costa’, ‘Biennal 2064’, ‘L’ombra del pixapins’ i ‘Desexili’. I també són quatre les mostres de la cartellera al Centre d’Art La Capella: ‘Una altra llum enlluernadora’, de Diego Paonessa; ‘New Ywork’, de Jaume Clotet; ‘Revelando’, de Giuliana Racco i Homesession, i ‘Vísperas’, d’Alan Sierra.

Al Disseny Hub, del 16 al 18 de desembre, se celebrarà el Design Market Barcelona, el mercat de dissenyadors independents que organitza cada Nadal el FAD i que després d’una dècada a la cartellera s’ha consolidat com una trobada de referència. El centre, a més, proposa els tallers ‘Modela i il·lumina’, dirigit a nens de 9 a 12 anys; i ‘Toquem fusta!’ per a nens de 6 a 8 anys. El primer sobre ceràmica i el segon sobre les qualitats de la fusta.

Concert i dolços de Nadal

La música sonarà al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes el 22 de desembre. Durant el Concert de Nadal, la formació Qvinta Essençia oferirà un recorregut per la història de la música nadalenca des del renaixement a l’actualitat. Abans, el 17 de desembre, proposen un taller de cuina de dolços per aquestes festes i una jornada de portes obertes per poder disfrutar del pessebre. El 18 es representarà un espectacle familiar de marionetes de la mà de la la companyia Micro Troupe.

Al Born Centre de Cultura i Memòria es podrà assistir als tallers ‘Nadal Bornautes! Un univers d’innovacions al Born’, adreçats a nens de 6 a 12 anys; a les visites guiades ‘Un Nadal al 1700’, i a les visites comentades de l’exposició ‘Un altre fi. LA RESTA. Art i antifranquisme’. Al Museu Frederic Marès l’estrella serà el tradicional pessebre que acull el centre i que aquest any s’ambienta en una idíl·lica vall del Pirineu. El centre també té en exhibició la mostra ‘Confluències. Escultura contemporània de la col·lecció Bassat’ i un taller familiar relacionat amb l’exposició, el 17 de desembre.

Jocs d’abans i d’ara

A la Biblioteca Pública Arús hi haurà visites guiades el 27 de desembre a càrrec de Cases Singulars. I els tallers familiars ompliran les festes al Museu Etnològic i de Cultures del Món: hi haurà sessions dedicades als jocs tradicionals japonesos, llegendes i el titulat ‘Preparats, llestos, jocs!’ on es podrà descobrir com s’entretenien els nens fa anys o com ho fan en altres països.

El 14 de desembre, el Macba presentarà una nova exposició, ‘Intenció poètica’, amb peces de la seva col·lecció. I el taller Cabayo per a nens d’entre 6 i 12 anys. I el CCCB acaba d’inaugurar la mostra ‘Constel·lació gràfica. Joves autors de còmic d’avantguarda’, amb el treball de nou autors. També es podrà veure, entre el 22 de desembre i el 5 de gener, dos capítols ambientats per Nadal de la mítica sèrie ‘Pippi Calzaslargas’.

Construir un instrument

Construir un instrumentLes activitats de la Fundació Tàpies i la Fundació Miró també se centren en els més petits. Al centre del carrer d’Aragó proposen el taller ‘Remena la taula’, el 28 de desembre i el 4 de gener, sessions dedicades a l’autoedició i els processos editorials. I a Montjüic les activitats són diverses. La proposta del Museu de la Música porta el títol ‘Vine a construir el teu instrument nadalenc’ (24 de desembre al matí); mentre que al Museu Picasso l’oferta estarà orientada a nens d’entre 5 i 10 anys i estarà relacionada amb la mostra actual sobre Daniel-Henry Kahnweiler (del 27 al 30 de desembre i el 3 i 4 de gener).

Pirates al museu

I bàsicament orientades al públic familiar seran les activitats organitzades pel Museu de Ciències Naturals i el Jardí Botànic Històric: jocs, tallers i fins i tot un Escape Room (entre 10 i 14 anys). A més, al primer juntament amb el Museu Marítimse celebrarà una nova edició del Museum Quiz Familiar, un joc de preguntes i respostes en què les famílies juguen en equip (inscripcions a partir del 16 de desembre). Al Marítim, a més, entre el 27 de desembre i el 5 de gener es representarà l’activitat teatralitzada ‘Pirates al Museu’, per a nens de 3 i 8 anys, i ‘Viatge al fons del mar amb batiscaf’, al planetari del centre (entre 4 i 12 anys).

Mentre que l’art es viurà a la sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya amb un circuit d’activitats pensades per a nens d’entre 3 i 12 anys (del 27 al 30 de desembre a les 10.00, 11.30, 15.00 i 16.30 hores).

El CaixaForum Barcelona, la Casa Museu Amatller, el Museu d’Història de Catalunya, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu Egipci, la Sagrada Família, el Palau Güell i el Poble Espanyol també ofereixen activitats que es poden consultar a la web de cada centre.