Navegar per un oceà de globus de color taronja, passejar entre juganers cadells d'óssos polars, asseure's en un sofà gegant o arraulir-se amb personatges de dos caps serà possible a la Fundació Miró de Barcelona entre el 17 de març i el 2 de juliol gràcies a l'exposició "Amics imaginaris".

Nou instal·lacions que conviden el públic de totes les edats a apropar-se d'una forma espontània i sense complexos al món de l'art, a “divertir-se” amb les propostes més contemporànies, després de tres anys marcats per la pandèmia de coronavirus, el confinament i les restriccions, ha explicat aquest dimecres en roda de premsa els comissaris, la cap d'exposicions de la Miró, Martina Millà, i Patrick Ronse, director artístic i coordinador de la plataforma belga Be-Part.

La idea és que petits i grans es descalcin en alguns moments, s'estirin damunt d'una suau catifa en altres, dibuixin envoltats de quadres de Miró del 1948, s'asseguin en un particular banc en un dels patis exteriors o s'introdueixin en el joc de la democràcia" per intentar formar les banderes oficials de sis països africans.

Una exposició més que lúdica

Martina Millà ha explicat que les obres de Paola Pivi, Kasper Bosmans, Polly Apfelbaum, Meschac Gaba, Afra Eisma, Pipilotti Rist, Martin Creed, Erwin Wurm i Jeppe Hein, tot i que donen forma a "una exposició molt lúdica", també hi subjauen qüestions com ara una revisió de l'evolució del feminisme, el colonialisme, la consciència del queer o com se senten els cossos no normatius”.

"Volíem -ha prosseguit- plantejar d´una manera molt oberta una nova aproximació al món de l´art contemporani i convidar a descobriments corporals, participatius, interactius, en una lliçó d´història que permet conèixer les primeres espases, grans figures artístiques dels anys noranta fins a l'actualitat".

El títol d'“Amics imaginaris” al·ludeix al fet que moltes persones, des de petites, han establert relacions amistoses amb companys inventats, animals o personatges que no existeixen i amb elles han anat aprenent sobre ells mateixos i sobre el món que els envolta a través de la creativitat.

El director de la Fundació, Marko Daniel, ha remarcat que es parteix de la idea que la imaginació és "un element molt important" i que "l'art contemporani pot ser una experiència molt propera, per passar-ho bé".

Què es pot veure a la mostra?

Patrick Ronse ha precisat que tres de les instal·lacions són d'artistes que no havien exposat mai a Espanya, com el belga Kasper Bosmans, que durant la visita a la seva obra "Avec plaisir", relacionada amb els nens i l'hora d'anar al llit , no ha dubtat a qualificar-se de "raret" i de desvetllar que li interessa molt el món oníric i dels somnis.

Una altra artista que es podrà conèixer ara és la neerlandesa Afra Eisma, que ha convidat tothom que acudeixi davant del seu projecte "Les cues porten cua" a descalçar-se i estirar-se en una catifa, teixida artesanalment al seu taller, juntament amb curiosos personatges de dos caps i sabates d'argila, apostades amb uns cons que remeten a petits volcans.

Per la seva banda, la nord-americana Polly Apfelbaum, encara sota els efectes del jet-lag, ha descrit "El potencial de les dones" com un lloc on tots els que s'hi acostin podran dibuixar en una taula que ha col·locat al centre de la sala, envoltada de catorze litografies de l'Àlbum 13 de Joan Miró, del 1948, que ha escollit expressament perquè són de l'any en què la seva mare, que té actualment 96 anys, va visitar Europa.

Paola Pivi presenta un grup d'óssos polars petits de tots colors, amb plomes i urpes; l'africà Meschac Gaba és l'artífex d'“El joc de la democràcia”; la pionera del videoart immersiu i experimental, Pipilotti Rist, converteix l'espectador en una mena de protagonista d'"Alícia a través del mirall" amb la seva gegantina sala d'estar, i Erwin Wurm transmutarà el públic en una escultura en tot just un minut.

El danès Jeppe Hein, al pati de l'olivera, ofereix el seu "Banc social modificat per a Venècia #04", però l'obra que més crida l'atenció és la de Martin Creed, "La meitat d'aire en un espai determinat", un oceà de grans globus de color taronja que cal travessar en una sala tancada.

Martina Millà ha assenyalat que "es tracta d´una experiència immersiva, que porta a perdre l´orientació, amb uns globus que et contenen, mentre navegues entre ells, amb unes sensacions corporals molt intenses". No ha dubtat a afirmar que es tracta que els grans "recuperin sensacions de quan eren nens" i que els més petits s'aproximin d'una "manera renovada" a l'art.