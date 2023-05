El proper 22 de juny acaben les classes dels nens i nenes d'educació infantil i primària i dos dies abans ja ho hauran fet els alumnes d'educació secundària obligatòria i batxillerat. No queda massa i per aquest motiu moltes famílies ja comencen a buscar els casals d'aquest estiu 2023. Les vacances escolars són llargues i caldrà tenir a la mainada ocupada fins que tornin a les aules el 6 de setembre.

Casals, colònies, estades esportives... l'oferta és molt àmplia i variada. Són una bona oportunitat per als nens i nenes de seguir aprenent, passar-ho bé i fer noves amistats durant uns mesos d'estiu molt llargs per a ells i que per als adults només són de descans unes poques setmanes. En aquesta pàgina anirem recollint casals d'estiu que creiem que et poden interessar. Visita'ns sovint, perquè anirem actualitzant el llistat.

Campus Rafa Martínez

Les estades organitzades pel santpedorenc i el CB Artés tindran lloc la primera quinzena de juliol. Va adreçada a jugadors d'entre 6 i 16 anys. Les inscripcions ja estan obertes.

Casal esportiu municipal de Manresa 2023

Per a infants i adolescents d’entre 7 i 14 anys (nascuts entre els anys 2009 i 2016). Es faran quatre torns repartits entre el 26 de juny i el 21 juliol. Les places són limitades i s'atorgaran per rigorós ordre de sol·licitud, des de les 10 hores del dia 15 de maig de 2023. Tota la informació, aquí.

Campus Brutal de Marc Ribas

Per segon any consecutiu, el cuiner Marc Ribas organitza un campus de cuina en terres gironines. I entre els col·laboradors, repeteix l'escola Joviat Hoteleria de Manresa. Es farà del 9 al 16 de juliol a Vilobí d'Onyar.

Casals del CAE

En aquesta pàgina podràs trobar els diferents casals d'estiu que organitza el CAE, formació i serveis socioculturals, de Manresa. Clica aquí.

Eufòria Campus

L'èxit d'Eufòria, el programa de cant de TV3, ha dut la cadena pública catalana a organitzar aquest estiu l'Eufòria Campus per a infants.

Campus d'estiu Vitamina de Sant Fruitós

El campus d’estiu Vitamina de Sant Fruitós de Bages arriba aquest 2023 a la seva 16a edició oferint als infants activitats durant els matins d'estiu. Enguany, la proposta es durà a terme del 27 de juny a l'1 de setembre. Aquesta activitat lúdica, organitzada per l’Ajuntament i el Consell Esportiu del Bages i va dirigida a infants nascuts del 2009 al 2019 (ambdós inclosos).