Confraria dels Vins del Bages organitza un tast de vins olorosos

La Confraria dels Vins del Bages ha organitzat pel pròxim 13 de juny un nou tast de vins olorosos a càrrec de la Cava Benito. L'activitat es farà de les 20:30 a les 23:55 hores al restaurant La Pineda, a Manresa. En total, es tastaran sis vins diferents amb el maridatge pertinent. El preu de l'activitat és de 40 € per a socis i 55 € pels qui no ho siguin i es pot fer la reserva directament per la web. Les places queden limitades a 35 participants i les inscripcions es tanquen el 10 de juny.